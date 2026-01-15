引金庸稱總統「日月神教教主」 張亞中批：視憲法為「隨意揉捏的麵糰」

記者楊士誼／台北報導

國民黨張亞中參與彈劾賴清德公聽會（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（15）日召開「彈劾總統案」第二場公聽會，國民黨推薦的孫文學校總校長張亞中發言時稱，若是國民黨的總統做出總統賴清德的行為，民進黨會接受嗎？他還引用金庸小說內容稱，總統不接受國會監督，甚至將憲法視為「可以隨意揉捏的麵糰」，而總統應遵守憲法而非「他手上的葵花寶典」；總統應是人民公僕，而非「日月神教教主任我行」。

張亞中表示，他誠懇的請所有與會者帶著知識與良心發言，將政黨立場放在一邊，也不要替任何政黨辯護，而是替憲法與台灣民主負責。他也要求民進黨想一想，如果是國民黨的總統做出賴清德的行為，會接受嗎？他強調，賴清德不接受國會監督，甚至把憲法視為「可以隨意揉捏的麵糰」，更把支持者看做可以隨意動員的資源、把異議者看做可以剷除的對象，這已經是「唯我獨尊的權力支配」。

張亞中稱，總統是人民選出的最大公僕，而非皇帝，總統應遵守憲法而非「他手上的葵花寶典」；總統應是人民公僕，而非「日月神教教主任我行」。他認為，總統多項作為已經跨越憲法紅線，完全符合彈劾要件，包括不公布三讀修正的法律、縱容行政院長不副署法律的憲法義務、不執行法律、踐踏憲政分立，更破壞民主制衡。張亞中認為，透過不公布、不副署、不執行，行政權全面凌駕立法權，使立法院幾乎無法制衡行政權，形成「超級大總統」，台灣實質上走向「憲政獨裁化」，行為當然符合彈劾紅線。

張亞中續表示，賴清德上台後的作為走向「民主獨裁」治理模式，稱總統將雙少數處境變成全面對抗國會，將民主簡化成「贏者全拿、輸者噤聲」，更用國安、反滲透為由將不同意見者甚至合法的主張都貼上危害國家安全的標籤，政治的反對已被視為「不忠誠」，更對異議者展現高度密集的司法動作，此外還以大罷免取代協商、拒絕自我節制與反省。

張亞中最後稱，憲政失靈時人民是否願意覺醒？他表示，出路只有總統自我節制，或人民與在野力量用行動守護憲法。他強調，在野黨支持者不該只在網路上憤怒、民進黨支持者不該只在乎立場，中間選民也不該冷漠，最終的結果只有「民主名存實亡」。

