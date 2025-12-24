「引領健康臺灣新未來」論壇登場 工研院攜手產官研醫打造智慧醫療產業生態系

【民眾新聞網方健龍綜合報導】工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」今（24）日舉辦「引領健康臺灣新未來」論壇，聚焦「從醫療院所到社區」及「醫療數位革命與健康臺灣」兩大主軸，吸引超過300位產官研醫界人士出席，並邀集亞東醫院院長邱冠明、衛福部醫福會副執行長林名男、台東馬偕醫院院長王光德及嘉義基督教醫院副院長劉中賢等重量級專家與會，分享數位健康政策願景、社區健康促進、在宅與遠距照護、AI 臨床應用及智慧醫療導入等實務經驗。

工研院生醫與醫材研究所所長，同時也是健康樂活與智慧醫療照護聯盟秘書長莊曜宇表示，呼應賴總統推動「健康臺灣深耕計畫」，臺灣正加速以數位科技強化醫療與照護體系韌性。工研院長期透過與醫療院所及產業夥伴的深度合作，結合生物醫學、資訊科技與工程等跨領域研發量能，發揮「軟硬整合」與「系統服務」的技術優勢，推動智慧醫療應用落地。本次論壇以「Created in Taiwan」創新模式為核心，交流前瞻科技於智慧健康與醫療照護的實務應用，期盼建構具臺灣特色的智慧醫療產業生態系，深化產業鏈結，朝向全球健康醫療科技重要樞紐邁進。

論壇核心議程聚焦智慧醫療與健康臺灣的實踐路徑，高雄榮民總醫院院長陳金順於主題演講中，以「從國家戰略到南臺灣實踐，打造智慧、韌性的區域醫療新生態圈」為題，分享高雄榮總如何透過與高雄市立聯合醫院的公辦公營合作模式，整合醫療資源、引進先進醫療技術，並垂直串聯各級醫療機構，進一步結合數位轉型策略，形塑具韌性與永續性的區域醫療體系，成為南臺灣智慧醫療發展的重要推動力量。

隨後進行「醫療數位革命與健康臺灣」論壇座談，邀集多位醫界代表，從臨床導入 AI 的實務經驗與挑戰、跨域協作的數位健康願景、分級醫療與社區整合、偏鄉醫療資源串聯與在地人才培育，以及智慧醫療設計與護理效率提升等面向，聚焦臺灣醫療體系長期面臨的高齡化加速、醫護人力吃緊、城鄉醫療資源分布不均及照護需求持續攀升等關鍵痛點，深入交流政策、技術與場域落地的對應策略，勾勒臺灣邁向智慧醫療與健康老化社會的具體行動藍圖。

工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」持續透過公私協力模式，串聯產官學研醫各方能量，打造長照驗證體系的服務新模式，並讓長者在人生不同階段皆能保有快樂、尊嚴與成就感；同時結合科技創新之力，促進健康行為改變，協助產業發展創新商業模式，攜手推動社會邁向健康老化。聯盟成立五年來會員數量持續成長，涵蓋 ICT 大廠、保險業者、照護服務機構、設施營運單位及學研機構，逐步形塑跨域協作、共創價值的智慧健康照護產業生態系。

《圖說》工研院「廣泛性焦慮症之數位治療開發驗證技術」獨創整合壓力評估、刺激參數控制及雲端數據之數位治療APP，可應用於遠距醫療、智慧健康管理，提升精神健康照護的可及性與便利性。（圖／工研院提供）