引領台灣幼教41載 蒙特梭利基金會發布「教育傳承AI啟示令」

在 AI 時代，蒙特梭利教育所強調的「軟實力」更顯珍貴，因為這些能力是機器難以取代的。AI可以取代「硬技能」，但「軟實力」如創造力、情緒智商、批判思考、自主學習，將成為決定個人價值的核心。蒙特梭利教育正好在這些面向深耕。

台灣最早引入蒙特梭利教育的先驅與搖籃「財團法人蒙特梭利啟蒙研究基金會」及「蒙特梭利教學法研習中心」，1985年由創辦人單偉儒自美國引入蒙特梭利教育創建於台北，是目前教育部唯一專業推動蒙特梭利教育的全國性教育基金會，師資遍及海內外；今日正式宣布開啟2026 年度最具歷史意義的「0-3歲及3-6歲蒙特梭利師資培訓」招生計畫。

自1985年成立以來，蒙特梭利基金會深耕台灣將邁入第41年年頭，成功將蒙特梭利教育精髓本土化，培育出無數幼教領袖及菁英。本次招募被譽為「幼教界的黃埔軍校強棒班」，預計將再度掀起國內蒙特梭利教學法的學習熱潮。

40年磨一劍 正統傳承的守護者

蒙特梭利啟蒙研究基金會是台灣推動蒙特梭利教育最悠久的權威機構。2026年新一屆董事長表示，40年前，基金會與研習中心首度引進這套尊重生命的教育體系時，便立志要為台灣的孩子打造最純粹、最科學、最人性化的成長環境。時至今日，蒙特梭利基金會已建構出最完善的「0-3歲嬰幼兒」與「3-6歲幼兒」師資培訓藍圖，成為全台教育工作者心中的聖殿。

強棒出擊 0-3歲與3-6歲兩大黃金班別

本次招生由蒙特梭利基金會與蒙特梭利研習中心聯合主辦，針對不同發展階段的教育需求，祭出最具競爭力最新的營運團隊及培訓內容：

0-3歲師資培訓班：

針對「生命之初」的關鍵期，深入研討吸收性心智、動作協調及環境整備，是目前台灣嬰幼兒照護領域最專業的進修首選。

3-6歲師資培訓班：

涵蓋日常生活、感官、語言、數學及文化五大領域，教學法由淺入深，融合豐富的教具操作實務，助力學員掌握「啟蒙孩子」的教育藝術。

歷史性時刻：不只是教學，更是教育觀的翻轉



「這不只是一門課，而是一場跨越41年的教育接力。」研習中心主任強調，此次培訓師資群包含多位耕耘數十年的重量級資深導師，累積了全台最龐大的實務案例庫。學員不僅能習得正統的教具操作技巧，更能深入理解蒙特梭利博士的哲學思想，獲得受用終身的「觀察者」視野。

面對少子化浪潮，高品質的教育人才愈顯珍貴。財團法人蒙特梭利啟蒙研究基金會誠摯邀請幼教老師、相關科系學生、以及關心孩子成長的家長加入。

