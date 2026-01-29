引領教育革新 北市114學年度第2學期公私立國民小學校長會議登場

台北市114學年度第二學期公私立國民小學校長會議於廿九日假長安國民小學舉行。（記者王誌成攝）

記者王誌成／台北報導

台北市一一四學年度第二學期公私立國民小學校長會議於廿九日假長安國民小學舉行。會中，台北市副市長林奕華感謝校長們並介紹蔣市長的教育革新三箭及國中小免費營養午餐政策，局長湯志民也說明教育局的重大政策與展望。

林奕華指出，一一五學年度起將推動教育革新三箭，提升學校行政士氣及教師身心健康。第一箭為減少中小學導師鐘點，調升導師費；第二箭為增置專職行政人力，並發放兼任行政獎金；第三箭則是增加教師心理諮商次數及擴大心理支持據點。

局長湯志民向校長們說明教育局的政策與展望，強調每個孩子的身心發展及多元智慧的發揮是共同目標。蔣市長的教育革新三箭對優化教育環境、提升教職專業及行政效率有關鍵影響，讓政策更能回應一線老師的需求，成為他們的堅實後盾。

會中還邀請基隆地方法院吉靜如主任針對學生霸凌進行專題演講，增強校長對友善校園的執行力。此外，針對學習空間、家長參與、兒童遊戲場及生態學校等議題進行實務探討，期望透過會議促進政策溝通，凝聚教育共識，創造台北教育新風貌。