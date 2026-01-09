引領數位轉型 南應圢造新興科技與跨域管理人才搖籃

南應大資管系落實產學合一，導入動作捕捉與虛擬網紅系統，讓學生實際打造虛實整合的新聞主播或虛擬角色。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

在生成式ＡＩ、ＡＲ與ＶＲ重塑產業地景的當下，高等教育也正迎來前所未有的轉型契機。台南應大資訊管理系憑藉深厚的資通技術與管理基礎，透過ＡＩ微學分與智慧科技應用學分學程雙軌布局，建構南台灣最具競爭力的ＡＩ科技與數位內容產學基地。

南應大資管系跨域ＡＩ課程體系從基礎理論到ＡＩＧＣ創新教學，課程設計強調「務實致用」，將ＡＩ與大數據、智慧物聯網及數位內容深度整合。系上規劃三大核心發展軸線。

其中ＡＩ微學分學程跨系整合校內美容造型、視覺傳達、多媒體動畫等系所資源，開設「ＡＩ程式與數位生活」、「資料探勘」及「ＡＩ生成設計」等課程，培養學生在各專業領域導入ＡＩ技術的能力。智慧科技應用學分學程著重於「智慧應用實務」、「雲端技術概論」與「數位行銷」，資管系學生更需修習跨系課程，以強化跨領域整合力。

前瞻教育研討與講座，系上近期辦理「Writing is Coding」研討會，邀請教授林豪鏘深入探討Agentic AI（代理ＡＩ）與Vibe Coding的創新概念，洞見未來AIGC在數位教材設計中的無限可能，副校長張人懿也參與此會。此外，楊正宏講座教授針對「AＩ在智慧醫療與智慧校園的應用」進行專題演講，強調ＡＩ輔助決策的重要性。

為讓學生掌握元宇宙與數位媒體趨勢，南應大資管系建置了業界等級的實驗室與硬體設備，包括虛擬網紅系統與動作捕捉（Motion Capture）、擴增實境（ＡＲ）與虛擬實境（ＶＲ）智慧應用實作、優化數位學習環境。打造畢業即戰力，落實產學合一，確保教學內容與產業脈動同步。