引領時尚潮流! 帶貨女王"長腿姊姊"以品味改寫亞洲時尚





從一支手機開始：直播電商成為新時代戰場

只需要一支手機，走到哪都是直播間! 現今網路購物已經成為消費者主要的購物方式之一，尤其每年逢雙11、雙12等大檔，就是電商平台的戰場，如何脫穎而出? 擁有七年全球帶貨經驗、ATM選品平台的創辦人"長腿姊姊Tiffany"，就以獨到的時尚眼光，成功讓典型的代購，轉型為「選品平台」，消費者不用出門，也能輕鬆擁有品味生活。

全球採購與跨國合作，打造帶貨女王影響力

長腿姊姊認為，選品是讓生活變得更好的選擇，她分享轉型關鍵:「一開始做這個行業的時候，也曾跟風過，賣過只好賣的產品，所以也賠過錢，感覺每天被爆品左右，剛好之前很幸運獲邀參加Dior時裝周，看著展台上的model，我突然意識到，我應該透過自己的雙眼，挑出我相信好的產品，帶給大家。」也因為那一場秀，從此奠定了ATM的轉型基礎。

走遍世界、無數個開播時光，長腿姊姊透過敏銳的選品能力，逐步成為帶貨女王，今年雙11更創銷售佳績，這回ATM還特別跨國合作，與日本號稱"格鬥界許光漢"的三浦孝太聯合直播帶貨他所代言的洗髮精，長腿姊姊提到:「三浦孝太是個很有自我想法的人，在每個國家都會去找當地品牌，堅定選擇自己喜歡的東西，這也是 ATM 想傳遞的態度。」

誠實選物，突破侷限：ATM 引領亞洲新時尚潮流

在選品這件事上，長腿姊姊有一套自己的原則，最重要的是"誠實為上"，可以是致敬，但絕對不能是仿冒，至於品牌下一步願景，長腿姊姊分享:「不希望任何人，被一段年齡、一個身分、或是一種風格給困住，每個人都有無限可能。」 同時期望ATM能帶給所有亞洲女性，挑選生活的勇氣，用品味引起潮流，重新定義時尚日常。



