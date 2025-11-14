引領永續醫療新典範 中醫大附醫45週年院慶 獲國際大獎「最佳醫院」HIMSS認證

院慶活動中舉行切蛋糕儀式，全體貴賓與同仁共同祝賀中醫大附醫45週年生日快樂，象徵攜手再創新高峰。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中國醫藥大學附設醫院今（14）日舉辦第45週年院慶大會，以「榮耀45 攜手同心 再創高峰」為主題，表揚傑出主治醫師、住院醫師、資深員工、志工與企業志工，向全體同仁的奉獻與努力致上最高敬意。院慶活動中特別舉行慶賀輝煌成就的慶祝儀式，全體同仁與貴賓齊聲高唱《生日快樂》，現場洋溢著感動與喜悅的氛圍，見證中醫大附醫邁向新里程的重要時刻。

中醫大附醫45週年院慶，中醫大暨醫療體系蔡長海董事長期勉大家以「培育人才、醫療品質、特色發展、員工福利」為發展目標，成為「更卓越優秀的世界一流大學及醫學中心」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

延續院慶喜悅，中醫大附醫將於11月19日晚間假臺中國家歌劇院舉辦院慶音樂會，由全台唯一由醫療院所員工自組的交響樂團獻上動人樂章，以音樂傳遞人文關懷與幸福職場的精神，為45週年慶典再添璀璨。

中醫大附醫周德陽院長於45週年院慶致詞，感謝全院醫護、行政及志工團隊的努力，並強調持續以智慧醫療與精準研究引領醫院邁向新紀元。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中醫大暨醫療體系蔡長海董事長表示，45年來，中醫大附醫「以病人為中心」，秉持「創新改變、追求卓越」的精神，從守護中台灣的健康堡壘，發展成為國際級高品質與高水準的醫學中心。近幾年，中醫大及醫療體系共同合作，積極發展「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」，累積豐富的成果。

中醫大暨醫療體系蔡長海董事長(右5)頒發113年傑出主治醫師獎，肯定主治醫師卓越醫療表現與專業貢獻。（圖/記者廖妙茜拍攝）

蔡長海董事長表示，醫院所有的成就，都是全體同仁努力得來，除了感謝所有的同仁之外，也要期勉大家繼續努力，以「培育人才、醫療品質、特色發展、員工福利」為發展目標，並以AI為核心，推動Smart University與Smart AI Hospital的發展，希望發展成為「更卓越優秀的世界一流大學及醫學中心」。

中醫大附醫周德陽院長(右5)頒發113年傑出住院醫師獎，表揚住院醫師精進醫術、用心守護民眾健康。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中醫大附醫周德陽院長指出，特別感謝全院醫護同仁、醫技暨行政團隊與志工夥伴的努力，中醫大附醫這一年來在智慧醫療、臨床研究與國際合作方面皆持續突破。以創新科技為基礎，推動人工智慧臨床應用、智慧病房與醫療影像系統整合，並成立跨領域團隊強化精準醫療與再生醫學研究，積極與國際頂尖學術機構接軌，共同開創醫學新紀元。

中醫大暨醫療體系林昭庚董事(右5)頒發113年資深員工獎，肯定同仁多年敬業付出，持續提升醫療服務品質。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今年院慶同步頒發多項榮譽，包括表揚在臨床照護、教學研究等領域表現卓越的50位傑出醫師，以及636位資深員工，並向長年投入院內服務的志工及企業志工隊致敬。本院於2016年成立全台首家由醫療院所立案的企業志工隊，在周德陽院長及行政副院長暨企業志工隊隊長楊麗慧帶領下，長期投入偏鄉照護、環境永續與弱勢關懷，他們的無私奉獻，屢獲大獎肯定，包括「台灣永續行動獎」金獎殊榮!

45週年院慶大合照，全體貴賓、醫師、員工與志工齊聚一堂，見證中醫大附醫邁向下一個里程碑的重要時刻。（圖/記者廖妙茜拍攝）

展望未來，中醫大附醫將持續秉持「以病人為中心」的核心理念，深化智慧醫療與永續治理，善用AI與大數據創新科技，推動以人為本的醫療照護，為台灣醫界再創高峰，並持續鏈結國際，讓台灣醫療在世界舞台上發光。