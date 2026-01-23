引領親子找回內在自然 宗博兒童館《靈性回歸》特展登場

《圖說》利用手持色版與透色片，體悟到觀看世界的方式取決於內心的光。〈宗博館提供〉

【記者葉柏成／新北報導】位於新北市永和區的世界宗教博物館兒童館，即日起推出全新特展《不只一百種：保種計畫III～靈性回歸》，以「靈性生態」為核心主軸，透過光、雲、風與大地等自然元素，轉化為可觸摸、可感受的感官體驗，打造一場結合自然、創作與內在覺察的探索旅程，邀請師長與孩子在數位時代放慢腳步，重新與真實的自我相遇。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師說明，創辦人心道法師創建博物館，始終以生命教育為核心使命，此次展覽正是靈性生態理念的延伸。在當前生態危機與生活壓力交織的時代，關鍵不只是外在行動，更在於回到內在覺察，重建人與萬物相依共存的生命觀。展覽開幕日恰逢「123自由日」，象徵透過展覽的能量，讓心靈得以釋放，在自由流動中重新與生命對話。

《圖說》宗博兒童館展出《不只一百種：保種計畫III~靈性回歸》，開展日邀請貴賓與孩子到場。〈宗博館提供〉

策展團隊運用跨齡設計策略，透過互動機制，將抽象的「靈性」轉化為兒童可用身體感受的「感覺」，以及青少年可藉由象徵提問進行的「思考」。展覽不要求理解、不提供標準答案，觀眾能在明亮寬敞的空間中，依自己的節奏，與自然元素展開一場安靜而親密的對話。

展覽規劃四大感官主題展區。「光彩森林」以手持色版與透色片，讓觀眾在灰白森林結構中創造色彩，體會觀看世界的方式源自內心的光；「心之雲」則是一處允許暫停與放空的留白空間，蓬鬆雲朵裝置讓緊繃的心靈慢慢沉澱。

《圖說》孩子創作專屬的「內在自然小夥伴」。〈宗博館提供〉

「自由的風」展區中，半透明紗幔與詩句隨腳步擺動，氣流象徵思緒的流動，觀眾還能留下屬於自己的記憶風聲；「大地創造所」則透過泥土與自然素材的捏塑，回到最原初的觸感，在雙手創作中體悟生命的柔軟與韌性。

《圖說》「大地創造所」展區，透過泥土與自然素材的捏塑，貴賓與孩子都玩得很開心。〈宗博館提供〉

宗博館館長馬幼娟指出，「保種計畫」系列特展，第一檔以孩子為主角，由他們產出展覽內容，讓大人看見兒童純真、豐富而獨特的樣貌；第二檔聚焦台灣野生動物，呈現牠們多樣的樣貌與面臨的挑戰，傳遞所有物種都是不可或缺的角色；今年是三部曲的最終章，希望由孩子帶領家長回到大自然的懷抱，探索更深層的「內在自然」。