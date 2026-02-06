引領跨域實踐、對接國際視野 臺北市發行STEAM教育期刊

臺北市發行STEAM教育期刊，串聯學校認證制度，建立專業跨域交流新平臺。（圖／取自台北市政府網站）

為因應全球AI浪潮並厚植未來人才競爭力，臺北市政府教育局今（6）日表示，自115年起正式發行《臺北市STEAM教育期刊》雙月刊。本期刊作為串聯「行政支持」、「學校認證」與「教學實踐」的核心樞紐，不僅完整整合114年推動之「STEAM 學校認證」、「課程教學工作坊」及「種子教師培訓」等豐碩成果，更凝聚產官學研能量，建構具國際視野的STEAM教育知識庫，深化臺北科技教育的全方位影響力 。

教育局指出，臺北市的STEAM教育政策核心不僅在於科技工具的運用，更在於培養學生的「跨域思維」與「設計創新」能力。首刊邀集產學研各界專家、校長及教師撰稿，共收錄4篇專文，建構從在地實踐到全球趨勢的交流橋樑。此次期刊透過邀請國立臺灣師範大學張玉山教授擔任主編，並納入大學端的轉化經驗、學校的實務路徑以及日本奈良教育大學的國際趨勢觀察，以落實「產官學研協力」，讓理論與實務能產生深度對話。

廣告 廣告

教育局強調，「臺北市STEAM教育期刊」的發行，不僅是施政方針與行政重點的傳遞，更是協助學校精準掌握政策走向，建構「臺北市STEAM教育知識庫」的核心平臺。透過此平台，將有效增進校際間的專業對話與創新交流，在提升學生參與度與家長認同感的同時，同步開拓師生教育視野，厚植師生全球接軌實力。最終目標是引領臺北學子在AI浪潮中精進科技素養，將其轉化為成就未來的無限動能。

另教育局指出，近日正式公告114學年度「STEAM學校認證」核定結果，並於臺北市114學年度第2學期「公私立國民小學校長會議」及「公私立中等學校校長會議」隆重頒發認證獎牌。本次認證成果斐然，「STEAM認證學校」由日新國民小學及仁愛國民中學獲獎，各校連續3學年總計可獲得160萬元補助，「STEAM預備學校」則由臺北市立大學附設實驗國民小學、長安國民小學、福德國民小學、西園國民小學、溪口國民小學、西湖國民小學、芳和實驗中學及民權國中獲獎，各校可獲得30萬元補助。

教育局續指，藉由STEAM認證，鼓勵校方依據自身特色發展跨領域課程。這項認證制度與期刊知識庫相輔相成，由校長帶領行政團隊與教師專業社群，共同建構出具備「永續競爭力」的校園文化。透過頒發認證獎牌，教育局不僅表彰學校的努力，更期許建立起校際間的典範學習網絡，讓臺北市成為具備國際視野的教育創新基地。

教育局表示，「臺北市STEAM教育期刊」電子書目前已正式上架，亦公告於臺北科技教育網（網址: https://techpro.tp.edu.tw/ )，提供民眾參閱運用。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

辛酸老師1／明星學校淪刑場！老師無端遭拔班導職 家長想救也救不了

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房