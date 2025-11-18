引領電信業循環經濟新標準：台灣大哥大打造國內首套「行動電話回收及循環服務」碳足跡規範

在全球淨零浪潮與資源再利用議題推動之下，電子產品的循環經濟已成為國際科技與電信產業的共同關注焦點。台灣大哥大攜手環境部資源循環署、臺北科技大學以及多家供應鏈夥伴，歷經 18 個月研究與協作，成功完成我國首套「行動電話回收及循環服務」碳足跡產品類別指引（Product Category Rules, PCR），並於 2024 年 10 月 29 日正式公告。此舉不僅為台灣電信業在減碳策略上寫下關鍵里程碑，更首度將以往缺乏量化依據的手機循環服務納入碳盤查體系，確立了科學、透明、具公信力的評估標準。

透過這份 PCR，未來手機品牌商、電信業者及回收業者皆可依循統一規範，以一致方法評估回收與循環服務的環境效益，使減碳貢獻得以量化呈現，並具備跨企業、跨產業比較基準。此一制度性突破，也為台灣邁向循環經濟與淨零轉型奠定重要基礎。

四大循環模式納入碳足跡檢核 補足行動裝置永續管理制度缺口

本次制定的 PCR 明確聚焦四項主要行動電話循環服務：

舊機買回

維修服務

行動電話租賃

產品採服務計費模式

過往行動裝置生命周期多僅針對新製產品進行碳足跡量測，服務階段鮮少被納入完整評估，導致循環效益難以量化。本 PCR 的推動，完整涵蓋：

產品與服務定義

系統邊界設定

生命周期分析（LCA）

數據蒐集流程與方法

其制定遵循國際標準 ISO 14067、ISO 14040/14044 以及環境部相關規範，並經利害關係人諮詢與專家審查，以確保科學有效性與產業可行性。臺北科技大學指出，這份指引正式補齊我國電信業在「服務循環」階段缺乏碳足跡量化制度的缺口，是推動回收再利用與循環產業建構的重要里程碑。

回收一支手機，即可避免 16 倍碳排放：循環經濟戰略成效顯著

根據台灣大哥大台北西門町示範門市通過 ISO 14067 查證所得的碳盤查成果顯示：

每回收或購買一支循環手機，相較新製手機可減少約 16 倍碳排放當量。

台灣大自 2008 年起推動「廢手機回收計畫」，2015 年擴大為「舊機回收服務」，累計回收超過 47 萬支廢棄與老舊手機，近三年成長更達三倍之多。此成果顯見循環政策推動已獲用戶實際響應。

面對全球電子廢棄物快速攀升《2024 全球電子廢棄物監測報告》指出：

2022 年電子廢棄物高達 6,200 萬噸

僅 22.3% 被有效回收

電子產品快速汰換帶來環境負荷急遽增加，台灣大深知「延長設備生命」是最即效的減碳途徑，因此在通路與供應鏈全面整合資源，積極實施：

舊機回收

裝置維修延壽

二手機再利用

循環租賃模式

並推動門市數位化，導入電子螢幕、電子價牌與雲端公播系統，減少紙張印製，以消費端接觸點為起點，形塑可追蹤的循環經濟營運模式。

次世代循環行動方案：二手機認證制與維修優惠同時上路

為拉近消費者參與循環的門檻，台灣大推出多項創新作法，其中最具代表性者即為：

「認證盒裝二手機」

採用嚴格檢驗標準，確保：

全機原廠零件

電池效能近 9 成

外觀 9 成新以上

享最長 12 個月保固與售後維修

以 iPhone 15（128GB）為例，若搭配 5G 資費方案，有機會以 0 元專案價入手，有效提升二手機市場接受度，也避免過早的設備汰換造成不必要的碳排。

「舊機換新機」擴大合作

與 13 個手機品牌聯手，將回饋機制全面強化：

本月共 47 款機型適用

購新機最高再折 3,000 元

加入台灣大超過 5 年舊客戶最高 6,000 元折抵

此策略讓升級新機與減碳行動不再二擇一。此外，今年亦提供 Android/iPhone 原廠電池換修優惠，鼓勵「修」優先於「換」，延長手機生命周期。

技術長揭朝華：打造共同衡量基準，推動電信循環服務走向國際接軌

台灣大哥大技術長揭朝華表示，氣候變遷帶來挑戰亦是企業責任與轉型契機。他強調：

「本指引首次將『電信循環服務』正式納入碳盤查體系，盼成為業界共同採用的評估標準，攜手產業鏈邁向淨零。」

他並感謝環境部、臺北科技大學、TÜV NORD 與多家合作夥伴的協力，使規範兼具：

公信力

科學性

產業可操作性

主管機關肯定：引領業界減碳轉型典範

環境部資源循環署表示：

此 PCR 與新制要求完全銜接

製造與輸入業者皆須執行回收、租賃與舊機買回等循環服務

台灣大率先提出並落地執行，展現企業永續擔當

環循署認為，該指引將成為：

衡量行動電話循環績效的共同準則

電信業淨零排碳的重要推進工具

台灣循環經濟深化的關鍵結構性基礎

成功確立台灣大在電信循環經濟中的業界領導地位。

第三方驗證機構與學界共同背書 確保可信與透明

TÜV NORD 台灣德國北德表示，能以第三方角色共同制定 PCR，為行動裝置回收再利用建立可靠的碳足跡量化機制，是電信減碳轉型的重要進程。

台灣大哥大更以台北西門町門市率先通過 ISO 14067:2018 查證，展現永續治理的實踐力。

臺北科技大學永續創新評估中心則強調：

此規範兼具技術創新與制度突破

為循環經濟建立了可行衡量架構

台灣大透過示範門市帶動業界跟進，有助於永續行動深化與擴散

從通路到供應鏈的全鏈減碳策略：台灣電信業循環經濟的未來願景

在淨零轉型逐步加速之際，電信業除了推動節能網路、綠電採用與數位轉型，也必須正視終端設備對環境的影響。台灣大透過：

服務創新（租賃、回收、維修）

商業模式轉型（服務計費）

產品延壽（再利用、二手機）

消費端參與（優惠鼓勵）

通路數位化（減紙政策）

不僅減少電子廢棄物，更讓使用者直接參與並體驗循環經濟價值，實現減碳與業務成長並行的永續營運模式。

揭朝華強調：

「台灣大將持續以科學驗證為基礎，與產官學及供應鏈夥伴協作，使循環經濟成為電信服務新常態。」