引領青年小米回家 找回土地榮光

中山大學社會系副教授巴清雄，是魯凱族人，原本念的是工業工程學，曾在國立科學博物館工作，但是發現原住民愛吃的小米，越來越少人種植，擔心家鄉文化流失，他隨後考取台大農藝系，也一路念到博士，是台大農藝所首位原住民博士，現在她把小米文化課程帶進大學內，也帶領年輕人回部落扛小米回家，讓家鄉文化得以傳承。

「這個就是非常傳統的，頭目家屋，前行有百步蛇跟人頭雕飾。」

他是台大農藝系，首位原住民博士，魯凱族人巴清雄。

中山大學社會系副教授 巴清雄：「我們以前不知道它的好處，這是肉桂 ，肉桂對中藥很好，(生吃都可以) 對身體很好。」

對家鄉屏東霧台的一草一木，熱愛也疼惜。

中山大學社會系副教授 巴清雄：「紅藜 一直是我們(族人)的食物，分析出它可以抑制大腸癌，如果說原住民在早年，就不再種它，不再釀小米酒，這個(紅藜)消失的話，這件事就不會被發現了。」

「有有有 你看它這裡，因為這幾天 都那個，都有太陽，所以他們都放在這裡，都已經晒乾 都曝晒在外面。」

他曾經在國立科學博物館工作，考取農藝博士後，返鄉大力推動小米回家。

中山大學社會系副教授 巴清雄：「這個是我從小，養育我的食物跟地方，所以我們透過這種，小米種植，讓更多年輕人在參與時候，也看見說，我們所居住的環境很重要。」

帶著大學生體驗豐年祭，扛著小米回部落，他更鼓勵在地族人把小米種回來。

霧台鄉民 杜瑞龍：「他(巴清雄)要我們好好種，好好管理，那我們沒有這樣做的話，以後沒有這個小米是很麻煩。」

霧台鄉民 杜麥華妹：「(你幾歲) 91(歲)，很開心，有他的專業，帶著我們一起種小米，多少有一些小收入。」

中山大學社會系副教授 巴清雄：「談文化時候，你如果沒有小米的實體，在部落裡面，你在講文化東西時候，就會比較空泛，比較可惜。」

巴清雄愛這片土地，更愛族人，十多年來，勵志小米復耕計畫，更要讓家鄉的文化得以傳承。

