引領AI教育浪潮 竹市二教師獲數位素養優良教案雙特優殊榮

▲許庭嘉老師、王靜鴻老師榮獲一一四年數位素養優良教案徵選活動-特優（左一新竹女中許庭嘉老師、左三資科司司長吳穎沺教授、右三台中教育大學李政軒教授、右二光華國中王靜鴻老師）。

新竹市政府致力推動數位學習成果豐碩，新竹市光華國中教師王靜鴻與國立新竹女子高級中學教師許庭嘉在教育部一一四年「數位素養優良教案徵選」中脫穎而出，分別榮獲創新教案全國「特優」，大庄國小教師郭東哲亦榮獲佳作，展現竹市在數位教育與AI領域的卓越實踐能力 。

新竹市長高虹安三日表示，竹市作為科技重鎮，市府團隊始終堅持「新竹好學」教育理念，積極推動數位教育，在AI技術飛速發展的時代，學生除了掌握科技工具，更重要的是培養媒體識讀、假新聞辨識及負責任的數位倫理。此次榮獲特優的兩位老師，一位成功將數位素養融入英語學科，另一位則在生物科學探究中導入AI協作，讓學生在真實的情境中深化思辨能力 。

教育處長林立生表示，提升數位教學設計能力是教育政策的核心，此次得獎展現教育現場的創新能量，例如王靜鴻老師的《Are You Sharing Lies?》教案，讓學生在英語課堂中體驗AI生成假新聞的過程，進而學會查證與反思；許庭嘉老師則強調「AI是助手，而不是代筆者」，引導學生在科學實驗中建立論點實證。市府未來將持續挹注資源，支持教師跨領域備課，讓數位工具成為輔助學習的高效鷹架，協助孩子在瞬息萬變的數位社會中保持競爭力與道德感。

教育處指出，這兩項教學實踐充分回應AI時代的教育挑戰，王靜鴻老師透過英語與數位議題的深度融合，證明「學科即素養」的可能性，讓語言學習與判讀力同步提升；教師許庭嘉則展現強大的「跨領域共備成果」，聯合物理、化學、英文科師長共同開設課程，並獲得竹市教師數位輔導團的集體備課支持，將單向講授轉型為引導思考的教學模式，獲獎老師們成功為竹市開闢將數位科技轉化為素養教育的新路徑 。

教育處強調，隨著數位素養優良教案的推廣與落實，竹市正朝向全方位數位學習的方向邁進，教育不僅是知識的傳遞，更是在AI加速的環境下，守住「思考」與「負責」的核心價值。市府將持續推動更多高品質的跨域數位課程，讓新竹市的每一位學子都成為優秀的數位公民。