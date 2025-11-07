《引魂燈》獲Hami Video最佳創意獎
中華電信力挺台灣影視，連續4年成為文策院「2025 TCCF創意內容大會」頂級贊助夥伴，設立「PITCHING」提案大會「Hami Video最佳創意獎」，經專業評選後由《引魂燈》獲選，中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲親自頒發60萬元獎金，期許為優秀原創作品挹注活泉水、助台流躍上世界舞台發光。
TCCF創意內容大會Hami Video最佳創意獎出爐
(記者謝政儒綜合報導)中華電信力挺台灣影視，今年連續第四年成為文策院「2025 TCCF創意內容大會」的頂級贊助夥伴，以具體行動支持年度亞洲內容產業盛會。中華電信並延續往年設立「PITCHING」提案...自立晚報 ・ 1 天前
林志玲TCCF創意內容大會設獎（2） (圖)
藝人林志玲（前右）在2025 TCCF創意內容大會設立「林志玲未來力量獎」，鼓勵以女性議題為核心的原創影視企畫，她7日也現身展會參觀。中央社 ・ 1 天前
林志玲憶被小S罵感覺甜蜜
林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人，7日出席頒獎典禮，談及創立獎項的初衷，林志玲坦言，成為母親後對於下一代的教育有了更深刻的思考，也聊到看到小S登上金鐘獎舞台忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
TCCF創意內容大會總獎金破千萬! 林志玲設專屬獎項
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導文策院舉辦的TCCF創意內容大會，今天（7日）的閉幕式，一共頒發41項大獎，共計1010萬元的獎金，給獲獎的文學及影視創作者，藝人林志玲更首度以個人身分，設立獎項，期盼未來能吸引更多各國優秀的創作者，一同參與。藝人林志玲：「各位在我心中，最有創意的朋友們大家好，我是志玲姊姊。」一身粉色氣質長禮服，舉手投足散發女神魅力，台灣名模林志玲，7號出席TCCF創意內容大會的閉幕式，以個人名義設立獎項，自掏腰包，頒發共150萬元的獎金，給傑出創作者。藝人林志玲：「最重要的也希望世界能夠看到台灣，非常豐沛的創作能量。」志玲姊姊把獎項，聚焦在具有女性議題的原創影視作品上，除此之外，藝人張鈞甯也現身TCCF，擔任出版文本與漫畫類的評審。主持人vs.藝人張鈞甯：「2025TCCF我推的企劃獎。」文策院舉辦的創意內容大會，從文學到影視作品，都有獎項可以報名，吸引全球44個國家、700件企劃案參賽，不僅頒出41項大獎，總獎金更是高達1010萬元。TCCF創意內容大會總獎金破千萬！ 林志玲設專屬獎項（圖／民視新聞）主持人：「民視福爾摩沙新創獎得獎的是＂分手擂台－你還愛我嗎＂。」原創作品＂分手擂台－你還愛我嗎＂一舉奪下民視福爾摩沙新創獎等五項大獎，是今年影集企劃類的最大贏家。分手擂台你還愛我嗎製作人王莉茗：「就是這是我最好生日禮物，我們其實是一個IP公司，然後我們接下來還會發展影集，我們還有分手擂台這個節目，我們還有小說，我們還有很多很多的可能性。」TCCF創意內容大會總獎金破千萬！ 林志玲設專屬獎項（圖／民視新聞）文策院董事長王時思：「大家把TCCF當作一個平台，等於是說在台灣，有重要的影視作品要發起的時候，就要來到這個平台，在這個平台可以被最多人看見。」TCCF不只讓原創作品被看到，也將台灣文化影視產業，推向國際舞台。原文出處：TCCF創意內容大會總獎金破千萬！ 林志玲設專屬獎項 更多民視新聞報導全新北市都要塞爆？ 侯友宜：耶誕城不侷限板橋、擬逐步擴大至各區運動後鼻塞、狂流鼻水？ 醫師提醒「運動誘發性鼻炎」不可忽視苦主嘆買房「3大爛事」！內行人揭1類型：風險更大民視影音 ・ 1 天前
阮經天、林柏宏同入列！中華電信砸重金挺台流 6大新作一次公布
中華電信參與文化內容策進院主辦的「2025 TCCF創意內容大會」，6日於會場舉辦「中華電信共創精采影視發布會」，攜手影視團隊呈現過去一年的投資成果，並以三大策略持續投入影視產業。包括：「開創台流」—加碼投資、扶植台灣頂尖團隊走向國際；「擴大布局」—以集團與基金雙軌打造IP生態系；「共創精采」—透過自由時報 ・ 1 天前
