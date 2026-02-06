引《咒術迴戰》撇性侵！孫生喊：撒謊會像禪院家被反噬 開完庭做這事逗記者

孫生被控性侵猥褻，庭後受訪時引用動漫《咒術迴戰》放話「撒謊的人會像禪院家一樣被反噬」。白廷奕攝



YouTuber「反骨男孩」前團員孫生涉嫌性侵、猥褻3名女子，還把自己與另1名女子的性行為影片傳給他人觀看，遭台北地檢署起訴求重刑。孫生今（2/6）日出庭玩起動漫《咒術迴戰》的梗，稱撒謊的人「像禪院家一樣會被反噬。」他強調自己不需要也不會強迫別人，還表演起躲避媒體拍攝的犯嫌，邊把背還縮起來、壓低頭並左右查看，邊說「我也沒有這樣遮遮掩掩」。

孫生今日在1名女性友人陪同下出庭，再次放話「撒謊的人都會下地獄」，還引用動漫《咒術迴戰》稱「就像禪院家一樣會被反噬。」他庭後接受媒體訪問，態度依然輕鬆地說，「老話一句，有就有，沒就沒。」強調真的有發生的事，他會反省、改錯，但沒有的事「不要欺人太甚」。他自信地說，自己決不會給別人「強（台語，指強暴）」，稱他不需要也不會。

孫生還預先警告，之後會當庭對質指控他的人，如果對方撒謊「他會很生氣」，但他也表示有意願談調解，強調該談調解的都會談。

記者問有幾位比較可能談和解？孫生想了想，說有1位好生氣結果不起訴，解釋說案件不公開，所以他不方便談太多，「因為性案件，（法庭）門都是關起來的，我多想打開給你們聽啊！」他自認坦坦蕩蕩，還對記者說「我也沒有這樣遮遮掩掩」，邊把背還縮起來、壓低頭並左右查看，表演起躲避媒體拍攝的犯嫌。

孫生被控性侵猥褻，出庭後受訪學起躲避媒體跟拍的犯嫌，稱「我也沒有這樣遮遮掩掩」。白廷奕攝

本案源於，2023年7月間，孫生與女性友人（A女）及其閨蜜（B女）到台北市某家餐廳用餐，過程中不斷炫耀自己性愛方面「很厲害」，席間，他藉著到店外抽菸的機會，伸手拍打A女臀部。女子認為遭受侵犯提出告訴，但孫生否認性騷擾，還辯稱他是在跟對方「調情」，認為女方當下並未反映不舒服，仍遭北院判處5月徒刑。

事件爆發後，A女的閨蜜B女也出面指控，孫生當天偷偷叫車，想要前往汽車旅館，B女在車上慌張向A女求救，卻發現自己無法脫身，最後在汽車旅館被迫發生性關係。檢察官調查後認定，B女與孫生是合意性交，但孫生事後卻未經B女同意，將這些影片傳給他人觀覽。此外，檢方另查出孫生涉嫌猥褻2名成年女子、性侵1名未成年女子，均於去年9月一併提起公訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

