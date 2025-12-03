引「舊金山和約」惹火北京？ 林郁方曝高市早苗2心態：想緩和

日本首相高市早苗上月26日表示，根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，「無法認定台灣的法律地位」。大陸外交部發言人林劍1日則批日立場遮掩，要求「老老實實收回錯誤言論」。對此，戰略學者、前立委林郁方點出高市的兩種心態：一方面是想卸責、另一方面是講出一個事實。

高市早苗上月7日在國會詢答提及「台灣有事」論，引發中日關係高度緊張，而高市在上月26日在國會與在野黨黨魁辯論時，強調根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，所以日本沒有立場做出認定，並稱「台日關係是以非政府間的務實關係來維持」。林劍則在記者會上批評，「敦促日方以史為鑒、深刻反省，嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。」

林郁方2日在《新聞大白話》節目中分析，這次的中日的這個鬥爭不太容易平息，因為已經碰觸到所謂的民族主義的問題。不過林郁方認為，對於高市早苗來講，她是試圖緩和情勢，包括之前的台灣有事論，高市的講法就是說要根據當時的實際發生的狀況，來做這樣一個決定。

針對高市早苗強調《舊金山和約》一事，林郁方也指出，「這一方面是想卸責、另一方面是講出一個事實：在《舊金山和約》裡面，日本已經將台灣放棄了」，所以日方沒有任何地位可以談論台灣問題，但大陸則認為日方是在製造另一個事端。

林郁方認為，有關台灣問題，高市早苗想把它冷卻化，「日方沒有立場談台灣的法律、地位的問題，她（高市）可能認為她的出發點是這樣」，但正是這句話，進一步激怒了北京，所以就有了雙方之間民族主義的對衝。但林郁方也說，其實很多事情一開始最好不要惹事，「並不是每一個危機都可以解決的。」

節目的同場嘉賓，淡江大學戰略所所長李大中也表示，中日緊張造成的社會摩擦，看來是短期內難以善了，因為幾乎沒有任何轉圜的餘地。即使高市現在口徑放軟，但是基本上已是騎虎難下。李大中也表示，北京現在要求認錯道歉、把話收回，但高市作為首相，要把話收回去基本上很難，比較有可能是過後續的一些補充、堆疊式一些說法，可能稍微可以緩解，「但目前看起來方向不是往這走」。

李大中也補充，如果是以政治盤算來看的話，高市早苗現在民調這麼高，假設在這議題上高市說撤回，「我可以想像她的政治的生命，會風險非常高」，認為高市的判斷應該是繼續再往下走，不會把話吞回去。

