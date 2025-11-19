中央社

弗里德里希諾曼自由基金會在台北舉辦講座 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

弗里德里希諾曼自由基金會19日舉辦講座，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz，右起）、烏克蘭人權律師馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）、立委蘇巧慧、婦女新知基金會顧問沈秀華擔任與談人。

中央社記者楊堯茹攝 114年11月19日

