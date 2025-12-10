弘仁會水產行暗營詐團 負責人涉廿八案被判廿八罪

檢警一一二年破獲黃男為首的暴力、詐欺集團，查扣大量做案工具。（資料照片）

記者王勗／台南報導

南市檢警一一二年間偵辦竹聯幫仁堂弘仁會台南分會，該集團以水產行做為掩護及據點，不賣水產反從事詐欺、暴力等不法活動。初步清查共計廿八人受害、詐騙金額逾三千萬。檢警循線破獲據點逮捕黃姓負責人等，案經台南地院審理，認黃涉三人以上共同詐欺取財罪等共廿八罪，分處一年至二年四月不等徒刑。

黃姓男子前於竹聯幫弘仁會台南分會負責人，以北區水產行做為據點，實則操控集團及車手取款牟取不法獲利。一一二年五、六月間，黃男為首的詐團利用假投資詐騙等，誘騙被害人交付「投資款」，車手假冒投資人員身分，取款後交予上游，經層層斷點掩飾不法金流。

檢警追查發現黃嫌為首集團至少涉及廿八件詐欺，收取廿萬至四百四十一萬元不等數額，詐騙金額總計三一０三萬二五九０元。黃嫌到案坦承犯行，並於偵查中供稱收取款項百分之五，旗下一、二、三線車手則收取款項百分之一，根據三千餘萬詐騙金額計算，犯罪所得為一五五萬一六二九元，依法宣告沒收。

案經台南地院審理，認黃指揮監控詐團，並由林、陳等車手取款、交予上游，三人以上共同犯詐欺，惡行重大。審酌黃前涉嫌加重詐欺等素行，認黃犯三人以上共同詐欺取財罪等廿八罪，分處一年至二年四月不等刑期。

林、陳部分各涉三人以上共同詐欺取財罪等六罪，刑期部份林分處一年三月至一年六月；陳分處十月至一年七月，黃、林、陳三人尚涉其他詐欺、刑事案件，現仍偵辦中，應執行刑期暫不定。