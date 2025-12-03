弘光教授研發台灣原創菌株NBMO1 奪亞洲乳酸菌研討會創新產品優等獎

弘光科大食科系教授蔡政志（左）帶領團隊開發的專利菌株ＮＢＭＯ一，與生泉生技合作應用於孕媽咪專用益生菌，榮獲第十五屆亞洲乳酸菌研討會「創新產品優等獎」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

弘光科技大學食品科技系教授蔡政志帶領團隊，所開發的台灣原創專利菌株ＮＢＭＯ一植物乳桿菌種植物乳桿菌亞種，與生泉生物科技公司合作應用於「零孕媽咪專用益生菌」，在第十五屆亞洲乳酸菌研討會中榮獲「創新產品優等獎」，成為全場閃亮焦點。

蔡政志表示，第十五屆亞洲乳酸菌研討會日前在台北市舉辦，由台灣乳酸菌協會與亞洲乳酸菌學會聯盟共同舉辦，此次榮獲「創新產品優等獎」獎項，代表台灣本土菌株研究能量受到國際肯定，也證明學術研發能與產業合作成功轉化為具實際價值的健康產品。

蔡政志指出，ＮＢＭＯ一為台灣原創菌株，經團隊多年研發，從一千多種菌株中篩選出對環境有耐受特性，且具有排除重金屬作用的菌株，抵達腸道前可通過胃部胃酸與膽鹽環境「考驗」，保有高度活性。研究顯示，它在維持代謝平衡與促進腸道健康方面，具高度應用潛力，為孕期營養與乳酸菌應用領域帶來全新方向。

生泉生技將專利菌株ＮＢＭＯ一，應用在「零孕媽咪專用益生菌」產品，成為一款專為備孕、懷孕的準媽媽及產後媽媽們打造的益生菌，溫和守護媽咪和寶寶的健康，遠離重金屬、補葉酸、顧腸道，補充孕期、產後關鍵營養。

蔡政志強調，弘光科大食科系長期以「科學創新與健康應用」為發展主軸，將持續深化益生菌與功能性食品研究，推動更多產學合作計畫，讓科研成果更貼近民眾健康需求。