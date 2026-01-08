弘光校友陳秋慧以AANP國際進階護理師大使經驗 回饋台灣進階護理發展

美國專科護理師學會年度研討會閉幕式中，介紹獲選為國際進階護理師大使的弘光科大護理系博士班校友陳秋慧(左)。(照：陳秋慧提供)





弘光科技大學護理系博士班校友陳秋慧獲選為美國專科護理師學會（American Association of Nurse Practitioners，簡稱AANP）國際進階護理師大使，獲學會全額補助赴美研習，成為台灣少數登上AANP國際進階護理的專業代表。她和學弟妹分享指出，參與過程深刻感受美國專科護理師對專業的熱愛與自豪，以國際為鏡，期盼能將所見所學，回饋於台灣專科護理師教育與制度發展，共同為台灣進階護理的未來努力。



弘光科大護理系博士班校友陳秋慧(中)與美國專科護理師學會理事長Stephen Ferrara(右)合影。(照：陳秋慧提供)

護理學院院長蔡秀敏表示，AANP成立於1985年，會員人數超過12萬人，為全球最具影響力的專科護理師專業組織之一，「國際進階護理師大使獎學金計畫」是協助各國推動進階護理角色發展的重要機制，計畫推動以來全球累積僅約20位大使。校友陳秋慧2024年獲選大使，是國際對其專業實力的高度肯定，除完整參與年度研習會課程外，亦可進入學會核心活動，榮譽性與代表性極高。

目前擔任和信治癌中心醫院護理部助理主任的陳秋慧指出，衷心感謝AANP肯定她的進階護理執業生涯，精心的安排行程帶給她對現況的許多省思。美國重視專科護理師人際網絡，提供機會促進學員的交流，增強凝聚力，這在個人有需求或是團體要發聲時，將會產生很大的力量，是值得我們可以學習之處。



弘光科大護理系博士班校友陳秋慧(右)獲美國專科護理師學會頒獎。(照：陳秋慧提供)

另外，美國專科護理師對自身專業的熱愛與自豪的展現，是在台灣專科護理師身上較少看到卻必須培養的。在研討會中，充分看到專科護理師在美國健康政策制定上的成就，對於民眾健康的影響更不在話下，這份專業的熱愛與自豪，讓專科護理師更開心和專注的工作，且樂於付出。

陳秋慧強調，建立專業的價值才能鼓舞更多的人投入和留任在這個專業，在護理人力嚴重缺乏的今天，值得我們反思。台灣專科護理師所面臨的困境和他國可能有不同，有些或許很難克服，然而，這幾年專科護理師對於台灣醫療的幫助已逐漸獲得肯定，她希望和台灣專科護理師一起凝聚專業的力量，從工作中省思，勇於建議和嘗試，彼此砥勵，不要害怕改變。

蔡秀敏指出，弘光科大護理學院長期致力於培育具專業深度與國際視野的護理人才，陳秋慧校友擁有豐富臨床經驗，仍持續進修精進，接受博士班扎實學術訓練，進而走上國際舞台，深感榮耀，學院也以培育更多專科護理師為職志，從教育做起，和校友共同努力開創屬於台灣專科護理師的未來。

