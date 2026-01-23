弘光科大分享台灣長照經驗 馬來西亞參訪團直呼收穫滿滿

老福系助理教授許孟爵（立者）向馬來西亞長照參訪團介紹台灣長照經營模式。（弘光科大提供）





弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系辦理「台灣長照機構經營管理工作坊」，以「看懂台灣長照的制度脈絡與場域實作」為主要目標，協助馬來西亞長照參訪團，透過課程與實地交流，了解及掌握台灣長照機構在經營管理、照顧流程與服務品質上的核心理念及作法。來訪成員們分享說，此行收穫滿滿，能把觀察到的作法帶回去調整應用。

計畫主持人、老福系助理教授許孟爵表示，課程內容涵蓋老人照顧、老人心理、自然照顧、高齡餐食與營養、高齡急救與風險管理等主題，從制度設計延伸至第一線照顧細節，逐步講述台灣長照建構歷程，提供前來取經參訪團完整及全面的實務視角。



馬來西亞長照參訪團成員認真觀摩。（弘光科大提供）

本次工作坊亦安排不同類型的長照機構實地參訪，讓來訪團員能在現場觀察服務流程與運作模式，並針對制度差異、資源條件與在地挑戰提出問題，進一步整理可帶回自身情境參考的作法。



弘光科大老福系助理教授許孟爵（前排左一）帶領馬來西亞長照參訪團實地參訪長照機構。（弘光科大提供）

來訪成員 Sylvia Chin 回饋分享說，來到台灣了解長照發展脈絡與實務流程及運作之後，能更清楚看見制度與現場的差異，也能把觀察到的做法帶回去思考如何調整應用，覺得這次行程收穫十分豐富。

許孟爵指出，國內外許多長照機構的管理難題並非單一面向可以解決，實務上同時牽涉人力配置、服務流程、照顧安全、家屬溝通與生活品質維護，本次課程特別以「管理必須回到照顧現場」為主軸，讓來訪團員能從台灣經驗中理解機構營運的全貌，並帶走可使用的管理思維與實務做法。未來老福系也將持續以工作坊與參訪交流方式，拓展國際合作網絡，促進長照經營實務的持續精進。

