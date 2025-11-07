弘光科大師生以卡哇伊創意造型甜點 勇奪世界廚藝大賽6金

弘光科大國際餐旅學院師生在「2025韓國AFA世界廚藝大賽」中勇奪6面金牌2面銀牌。





弘光科技大學國際餐旅學院師生在「2025韓國AFA世界廚藝大賽」中勇奪6面金牌2面銀牌，展現亮眼實力！本次賽事共有11國選手同場競技，5名學生以麵包、馬卡龍、卡通餅乾等「卡哇伊」作品獲佳績，其中李子寧、黃芝瑄這兩名學生更一口氣挑戰兩種項目比賽，展現豐沛創作能量及國際競爭力。



弘光科大國際餐旅學院師生在「2025韓國AFA世界廚藝大賽」中勇奪6面金牌2面銀牌。（弘光科大提供）

帶隊前往參賽的食品科技系老師楊智偉7日表示，這場比賽由韓國政府中小企業廳及韓國 AFA 亞洲餐飲協會共同主辦，有韓國、蒙古、台灣、俄羅斯、烏兹別克、中國、哈薩克斯坦、菲律賓、香港、馬來西亞、越南等11國及地區選手參賽，規模盛大。除帶領學生參賽，他本身也挑戰丹麥酥皮餅賽事，以「島嶼⾵⼟」為主題拿到金牌。



餐旅系大二學生黃芝瑄奪得馬卡龍金牌、卡通餅乾金牌。（弘光科大提供）

5名國際餐旅學院學生則拿下5面金牌2面銀牌好成績。食品科技系大三學生李子寧獲得天然發酵母麵包金牌、布里歐修麵包銀牌，大二學生陳荺婷獲麵包工藝金牌，大二學生柯羽涵獲卡通餅乾銀牌；餐旅管理系大二學生黃芝瑄奪得馬卡龍金牌、卡通餅乾金牌，大二學生李其芸獲得卡通餅乾金牌。

黃芝瑄指出，很開心能拿到兩面金牌，馬卡龍項目以韓國超人氣IP「線條小狗」來製作造型馬卡龍，卡通餅乾則是用日本知名動漫《霍爾的移動城堡》為主題，造型馬卡龍要克服「線條小狗」作品裙邊不穩定的製作難題，在研發口味甜度及平衡度上，試了很多次，才掌握到最佳比例。卡通糖霜餅乾困難度在於保持線條穩定、顏色不能暈開，每次製作都要保持絕對專注力。



餐旅系大二學生李其芸獲得卡通餅乾金牌作品史迪奇。（弘光科大提供）

李子寧也是挑戰兩項比賽，獲得一金一銀。她說，拿到天然發酵母麵包金牌作品總共做了向日葵、蝴蝶、芝麻南瓜、蓮花4種造型，製作上非常講究工法，才能讓麵包割皮的地方烘焙後，呈現出飛起來般的輕盈造型感。



食科系大二學生陳荺婷獲麵包工藝金牌作品。（弘光科大提供）

陳荺婷說，獲得麵包工藝金牌的作品為高60公分的熊造型麵包，製作上比較困難的地方在於拿捏熊的身體比例及頭部神韻，花了很多心思去修改調整。李其芸獲得卡通餅乾金牌作品以迪士尼卡通史迪奇為主題，她指出，為展現藍色外星小怪物的可愛感，在拓印卡通圖案及切割劃線時必須格外用心及細心。

楊智偉不忘強調，這場賽事學生能有這麼優異的表現，要感謝一同指導學生的國際餐旅學院指導老師賴毓宏、黃汶達、吳武憲、李國溢、黃志雄、程國恩、張元賓等人。

