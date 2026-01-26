弘光科大延攬傳奇跑者林義傑任教 培育跨域運動產業人才

弘光科大校長蘇弘毅（右）頒發聘書給世界傳奇跑者、運動創業家林義傑（左）。





弘光科技大學自今年2月起，重磅延攬曾勇奪世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍的傳奇跑者、運動創業家林義傑，出任運動休閒系副教授。接下聘書時，林義傑直言，在AI席捲各行各業的時代，運動復健、防護與全民運動需求，正是AI無法取代的核心價值，更需要具備專業運動知識的人才投入。他選擇走進校園，期盼結合產官學力量，共同開創運動健康產業的無限可能。



世界傳奇跑者、運動創業家林義傑表示，運動復健、防護，高度依賴專業判斷與人本互動，AI無法取代。

林義傑以長跑選手形象深植人心，不僅完成「人類首次橫渡撒哈拉沙漠」的壯舉，更榮登世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍。他也發起「擁抱絲路」計畫，率領團隊穿越古絲路挑戰極限。自賽道退役後，創立「義傑事業股份有限公司」，打造運動自由品牌；並於2021年東京奧運期間，挺身為運動員與教練發聲，推動「體育專法」，爭取運動從業人員權益，同時倡議成立運動發展部會，正視運動產業與國家經濟發展趨勢。

弘光科大校長蘇弘毅指出，林義傑在創業之餘持續精進學術實力，取得台灣大學EMBA管理學碩士，以及政治大學法律碩士學位，橫跨體育、法律與管理領域，完整呼應運動休閒系所強調的運動產業管理、運動法規與跨域治理趨勢。其豐富實務經驗導向的教學，將有助於引領學生培養多元跨域的職涯競爭力。

林義傑表示，台灣就讀運動休閒系的學生，多數並非專業運動選手，但運動專業正是跨域發展的關鍵基礎。無論建築、會計或經濟領域，都能與運動產業深度結合；例如運動場館規劃需運動專業把關，住宅大樓運動設施需要專業指導員，運動賽事更仰賴專業經理人，只要打好運動知識根基，職涯出路將無比寬廣。

林義傑進一步指出，隨著全民健康意識高漲，「大健康時代」已從養生住宅延伸至一般住宅，涵蓋各年齡層的多元運動需求。即便AI能取代許多工作，但運動復健、防護與肌力訓練，仍高度依賴專業判斷與人本互動。物業管理產業對於運動管理人才需求量相當大，以醫護起家、科系擴及各個民生領域的弘光科大，在這方面很有優勢，他將結合產業界需求，把這些趨勢全面協助運休系融入課程設計之中，為運動健康產業培育關鍵專業人才。

運休系系主任張嚴仁表示，聘任「全方位運動發展大師級副教授」林義傑的消息一出，立即引發學生高度關注，紛紛詢問他所教授的課程名稱，由於本學年度課程已定，下學期將先安排其教授運動行銷、運動品牌及有氧訓練與指導等課程。秘書長林敬榮也指出，弘光藉由績優辦學成效，不斷吸引社會上優秀的人才一起加入，未來也將借重林義傑跨域專業與視野，深度參與課程發展藍圖規劃。

