弘光科大成為跨國教育重要樞紐 校慶展現多元文化、國際交流

弘光科大校慶開幕典禮中，頒獎表揚第19屆傑出校友。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】弘光科技大學29日舉辦創校58週年校慶系列活動，呈現校園國際化成果與多元文化魅力。目前該校近千名外籍生，來自全球五大洲，使校園宛如小地球村，因而今年校慶以「多元文化、國際交流」為主軸，透過開幕國際生穿著各國服飾進場、舉辦「文創市集、百味漫遊」、影像展等活動，展現與國際連結所注入的繽紛新生命力。

校慶開幕典禮在毓麟館舉辦，特別邀請校內來自馬來西亞、印尼、緬甸、菲律賓、日本、越南、泰國等國學生，穿著代表自己國家特色的服裝，和著傳統服飾的原住民族學生，跟隨校長蘇弘毅、學校吉祥物「弘光獵鷹」進場。接著，由泰國籍學生帶來「異域序曲」優雅精彩的泰國傳統舞蹈表演。

弘光科大校慶開幕典禮，國際生穿著代表自己國家特色的服裝入場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

弘光科大董事長王乃弘致詞時表示，弘光創校58年來，從早年的中部教育基地，已逐步成長為一所連結全球、接納多元文化的高等學府。如今，全校 1萬2千名學生中，有近千名國際生來自世界各地，在櫻花大道上迎風飄揚的各國國旗，象徵弘光已成為跨國教育的重要樞紐，展現出多元文化交織出的新生命力。

校長蘇弘毅則指出，學校國際生人數不斷成長到近千人，遍及世界五大洲，讓校園成為一個小小的地球村。因此，今年校慶以「多元文化、國際交流」為核心精神，希望讓師生在日常中感受國際連結，也讓每位遠道而來的同學，在弘光感受到家的溫暖。

泰國籍學生在校慶表演「異域序曲」傳統舞蹈。（圖/記者廖妙茜翻攝）

開幕典禮中，也頒獎表揚第19屆傑出校友：林新醫療社團法人林新醫院護理部主任朱彥紅、彰化縣私立好朋友居家長照機構執行長項心妤、彰濱秀傳紀念醫院醫療事務處首席處長洪浚逢、正鼎生物科技股份有限公司董事長黃東輝、國立屏東大學副教授黃秋華、達德商工教師黃振勝、台中市政府民政局專員張世祺。

學校以「多元文化、國際交流」主軸，所規劃的校慶系列活動，有圖書館「東諧see讀」活動，讓師生聆聽不同文化聲音的交流；至於學務處辦理的「58食刻幸福美食」、「文創市集、百味漫遊」活動，及國際處策劃的「東南亞風情─味遊印尼」，則是用舌尖體驗多元美食滋味。為期一周的「文創市集、百味漫遊」充份展現國際多元共融精神，餐旅管理系、食品科技系、國際聯誼社、原住民族文化推廣社設攤位，製作各式跨國創意料理美食。

「文創市集、百味漫遊」充份展現國際多元共融精神，學生設攤位，展售所製作的各式跨國創意料理美食。（圖/記者廖妙茜翻攝）

秘書處、國際處、國際專修部與弘光科大校友總會，在校慶當天共同辦理的「光影裡的家鄉，故事裡的世界」影像展，讓師生、校友、民眾透過影像看見各國學生家鄉的風采，並了解弘光校友在世界各地的發展故事。

校慶活動還有熱血沸騰的運動會比賽、「2025弘光盃全國高中職電競大賽秋季賽」，及展現各系特色的OPEN HOUSE活動，許多校友及家長帶著孩子，一同前來參加，校友直呼：「學校教學設備不斷翻新，學弟妹好幸福呀！」小朋友開心地體驗後，童言童語跟媽媽說：「我以後要想要當媽媽的學妹。」