弘光科大攜手宜寧高中 創意創新創業賽獲季軍及優勝

弘光科大健管系助理教授張振傑（中）指導宜寧高中學生作品「客製小卡打印機」獲得季軍。（圖：弘光科大提供）

弘光科技大學健康事業管理系助理教授張振傑結合114年度教育部高等教育深耕計畫中的「高中職專題製作計畫」，攜手宜寧高中老師及學生團隊，將創意點子轉化為具備商業價值的創業方案，在競爭激烈的「2025年第十屆新創盃全球大專校院暨高中職創意創新創業企劃競賽」中脫穎而出，獲得創新創意組決賽季軍及優勝佳績。

健管系系主任陳亮汝表示，獲獎作品展現了健康、管理、創新的多元整合特色。張振傑和宜寧高中老師吳威慶，共同指導高三學生陳秝淳、陳妤蓁、張鈺婷、潘咨穎榮獲第三名的作品「客製小卡打印機」，精準洞察校園活動的即時互動需求，建立「小量快製」的商業模式。另一組由高三學生白蕎寧、陳振宇、周盈辰製作的「客製化保健食品創業計畫」獲得優勝，則體現健康事業管理的核心專業，提出訂閱制健康管理服務，也獲得評審高度肯定。

宜寧高中獲獎學生透露，從發想到提案的過程充滿挑戰，過程中一度陷入瓶頸與挫折，能夠完成作品，非常感謝老師耐心地指引。尤其在健康管理專業面向部份，張振傑老師不厭其煩地將難題一步一步拆解、示範，把困難的觀念拆解成他們聽得懂的語言，高中階段就能接受大學教授「手把手」的指導，參與計畫及比賽的過程，收獲滿滿。

張振傑表示，健管系致力於培養學生解決問題與提案的實戰力，透過和高中職老師，大手牽小手的合作模式，不僅讓高中生提早體驗大學優質教育資源，更證明了只要有對的引導，年輕學子的創意也能轉化具有商業價值可行的創新方案。（張文祿報導）