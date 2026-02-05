弘光科大文化設計系《深海的小波》立體書繪畫展可愛登場

弘光科大老師宋智皓個人創作展《深海的小波》作品。（圖:深波分館提供）

由弘光科技大學文化設計與行銷系老師宋智皓策劃的「深海的小波」繪畫展，即日起至5月31日於臺中市立圖書館沙鹿深波分館兒童閱覽區溫馨登場。展覽以原創角色「小波」為主角，從臺中港啟航，帶領大小朋友一同潛入神秘而繽紛的深海世界，展開一場結合藝術與教育的海洋探索之旅。



弘光科大表示，個展透過生動細膩的繪畫作品，呈現小波旅途中所遇見的奇特海洋生物與多變的深海環境，不僅介紹海洋保育的重要議題，也引導孩子們認識海洋中仍有許多尚未被發現的生命與未知領域。

弘光科大說，展覽以創意繪畫為主要表現形式，結合角色設計與視覺藝術，透過趣味且富互動性的呈現方式，讓小朋友在欣賞作品的同時，輕鬆學習海洋生態知識，並培養關懷環境與保護自然的意識。

策展人宋智皓指出，小波誕生於「鯨落」的意象之中，由人造物質與深海自然環境交織而成，象徵其既是生態系的一部分，也承載著人類文明留下的痕跡。透過這個獨特角色，希望孩子們能在藝術欣賞中，自然而然地理解海洋保育的重要性，並對深海中尚未被發現的神奇生命產生好奇與尊重。



「深海的小波」繪畫展將展出到5月31日，弘光科大邀請對藝術創作、海洋教育及兒童繪本有興趣的民眾到臺中市立圖書館沙鹿深波分館參觀，一同感受藝術與教育交織的創新魅力，陪伴孩子們透過小波的視角，探索深海的奇幻世界。