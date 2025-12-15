弘光科大校友蔡約群世界盃聖誕麵包拿冠軍

臺灣隊今年奪得「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍作品及獎盃。（圖：蔡約群提供）



聖誕節掀起吃潘娜朵妮(panettone)聖誕麵包風潮，弘光科技大學食品科技系校友、在中部知名巧克力工房擔任麵包主廚蔡約群，與3名烘焙師組成的臺灣隊，今年奪得「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，成為亞洲唯一拿下這個歐洲經典麵包賽的隊伍。大學時期參賽的指導老師楊智偉，以蔡約群的學習歷程鼓勵學生，有心學、用心學，念進修部一樣可以成為世界冠軍！



蔡約群說，聖誕麵包起源於古羅馬時期的義大利，極度講究溫度、天然酵母環境、濕度等細節，需要經驗累積，培養聖誕麵包酵母就像照顧一個生命，要懂得它的呼吸，天氣熱時要降溫，天冷時要保暖。

蔡約群也表示，比賽前團練超過300小時，還提早到義大利異地練習，大家分工合作，克服比賽重重難關，才能夠拿下這項榮耀。他說，其實從學生到成為職場烘焙主廚，參賽的壓力從未減少，但他享受的是研究產品、調整細節的過程，每一次練習及比賽都讓產品更上一層樓。



蔡約群不忘提醒學弟妹，要找到自己真正有熱情、有興趣的事情，把它做到最好，只要願意努力，世界舞台永遠為你開著。



因為打算走烘焙職人之路，蔡約群大學刻意選擇念弘光食科系進修部，白天在麵包坊工作接觸實務，晚上念書學理論，兩者並進。大三開始在楊智偉老師鼓勵下，和同學組隊參賽；106年畢業後，進入Feeling18巧克力工房麵包坊工作，持續精進，並且在112年在老闆親自帶隊下遠赴義大利，向潘娜朵妮傳奇教父Ralando老師取經，並在臺灣推出聖誕麵包。