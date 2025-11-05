弘光科大老福系師生以芳香療法結合永續實作 走進機構療癒長者

弘光科大老福系學生到長照機構與長者互動。（弘光科大提供）





弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系老師帶領11位學生，組成「實作創課—芳香療法之於永續發展與地方創生」學習社群，在最近3個月期間，透過芳香療法專業知識結合環保素材應用，深入社區和長照機構與長者互動，療癒長輩，共創多元實作體驗。學生說，和阿嬤一起做菜、聊天，學習長者智慧真的很有趣，也打破對長者需要人幫助的刻板印象。

老福系學生為長照機構長者進行精油按摩。（弘光科大提供）

老福系助理教授余靜佳表示，帶著學生透過課程設計、手作體驗與地方創生基地參訪等活動，學習專業知能之餘，也實踐對社會與環境的關懷。課程中，先讓學生認識廣藿香、茶樹、薰衣草等精油的功效，學習嗅吸法、精油按摩、臉部清潔慕斯、護唇膏與平安噴霧的製作技巧，並了解精油與身心健康之間的關聯。

老福系學生在長照機構準備料理食材，運用五感體驗療癒長輩。（弘光科大提供）

接著，引導學生認識芳香療法的科學基礎，包括精油化學結構與配方應用，從理論到實作的全方位學習，讓學生深刻體會植物精油在永續與日常保健中的潛力。另外，安排學生參訪中興創新育成村，認識自造小屋與熱轉印等創客技術，親手打造「檜樂永恆筆」，這款筆採用眷村老房窗框再製的檜木，搭配個人喜好的精油進行香氛設計，兼具環保與文化意涵。

余靜佳指出，學習團隊也走進心佳團體家屋與小規模多機能長照機構，與機構長者共同製作鮪魚抹醬、打拋豬、玉米餅等料理，將園區栽種的香草植物融入飲食製作，體驗香草美食，運用五感體驗療癒長輩，過程中與長者互動交談，展開老少溫暖連結。

在課程回饋中，有學生說，能夠與阿嬤一起做菜、聊天，學習到許多生活智慧，真的很有趣，也打破本身對長者需要幫助的刻板印象。另一位學生分享指出，從不覺得自己可以做出護唇膏、平安噴霧，這堂課讓他知道，先嘗試再說，很多事情其實沒那麼難。還有學生說，利用眷村老房窗框製成的筆，讓他思考環保永續不是抽象理念，而是可以實際落實在每一件小事上。

