弘光科大辦AI廚師與真人對決料理 盲測結果以AI險勝

擁有中餐乙級廚師證照的學生熟練地翻鍋，不過另一頭AI智能廚師也在機器內料理食材，香味四溢。AI浪潮打入餐飲業，弘光科技大學舉辦真人與AI廚師PK客家小炒，盲測結果7比6，AI險勝。

參與盲測學生表示，「AI吃起來口感我覺得豆干是很好吃的，很嫩的。」

參與盲測學生認為，「AI的話是辣度比較重，但鹹味比較少一點，所以我是偏向比較重口味啦，我是投人工的。」

台灣旅宿餐飲業長期缺工，根據勞動部截至2025上半年最新缺工統計，住宿及餐飲業以4.4%職缺率蟬聯冠軍，政府已拍板最快2026年起有條件開放引進外籍技術人力，用於房務、清潔、櫃台與餐飲等工作，也有不少業者期待科技補足人力缺口。AI智能廚師能全自動調配食材與酌料，能做出2500道標準化料理。

AI智能廚師研發廠商梁皓閔回應，「可能我今天要放一匙的鹽巴，可能會變成是一平匙或者是半匙，或者是滿匙，因為每個師傅炒菜手法會不一樣，但是AI自動化的機械炒出來的口味、它所投放的醬料，是可以完全做到非常精準的。」

弘光科大餐旅管理系主任吳松濂認為，「餐飲業比較這種所謂的比較具有溫度的服務，機器是沒辦法替代的時候，尤其是在一些比較複雜料理的手法上，可能暫時目前機器還沒辦法替代到這個區域。」

不過學者認為，AI也許能解決部分餐飲人力問題，但無法傳達食物背後的文化意義，參數背後的配方還是來自於人類的創意，機器也無法根據臨場彈性調整，真人廚師的價值現階段還無法被取代。

