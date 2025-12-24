弘光科大食品科技系學生勇奪耶誕節蛋糕競賽三冠軍

弘光科大10名學生參加「2025聖誕節蛋糕技藝競賽」奪得3冠軍、2亞軍、1銀牌、4銅牌佳績。（圖：弘光科大提供）

弘光科技大學食品科技系學生參加「2025耶誕節蛋糕技藝競賽」表現亮眼，一舉奪下巧克力工藝、常溫蛋糕及鮮奶油蛋糕裝飾三項冠軍，且三項都拿下全場最高分，麋鹿結合耶誕樹造型及跳脫傳統使用柔和色調裝飾耶誕蛋糕的巧思，展現紮實技藝與創新實力，獲得評審給出最高分肯定。

食科系系主任蔡政志表示，甜點在耶誕節節慶中佔極重要的角色，社團法人台灣蛋糕協會每年在耶誕節前夕舉辦的耶誕節蛋糕技藝競賽，吸引各界好手報名參賽。今年弘光10名大一至大四學生參加比賽，共獲得3冠軍、2亞軍、1銀牌、4銅牌佳績，其中大二學生吳巧玲在巧克力工藝項目奪得冠軍及全場最高分，大一學生葉丞翔在常溫蛋糕項目奪得冠軍及全場最高分，大二學生吳培愉在鮮奶油蛋糕裝飾項目也拿下冠軍及全場最高分。

吳巧玲的巧克力工藝作品以麋鹿結合耶誕樹、耶誕老人、雪橇做造型，極具特色。她指出，作品使用調溫巧克力，調溫要掌握好才能做出整體結構，在造型上最困難的地方在於製作雪橇的剪影，因為要用三層不同圖案來呈現雪橇外型，第一層是紅色的底，第二層用雪花、聖誕樹去呈現，第三層再用白色雪人圖騰裝飾，工序較為繁複。

葉丞翔指出，他製作達克瓦茲、費南雪、磅蛋糕三款常溫蛋糕參賽，很高興風味及口味獲得評審肯定，三款之中達克瓦茲製作困難度較高，外層是脆脆的糖殼，內層像蛋糕版鬆軟，並搭配柔軟的奶霜內餡，糖殼及內餡甜度搭配要拿捏到恰到好處。

高飽和度鮮艷的紅色、綠色常被視為聖誕不可或缺的顏色，但吳培愉卻選擇用柔和的顏色來製做蛋糕裝飾。吳培瑜說，和色彩學老師討論，發現市場消費者對於低飽和色調蛋糕接受度愈來愈高，所以跳脫傳統使用柔和的色調展現高級質感，很開心評審能夠看到這種創新風格的用心，拿到最好的成績。 （張文祿報導）