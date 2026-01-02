弘光科大驚豔國際 奪全球髮藝菁英四項冠軍

▲弘光科大大三學生吳皇毅（左）、林芳存（右）「2025全球髮藝菁英大賞」首創賽事雙人妝髮接力賽奪冠。(圖／弘光科大提供2026.1.2)

[NOWnews今日新聞] 弘光科技大學美髮造型設計系在國際舞台再創佳績！在近期舉辦的「2025全球髮藝菁英大賞」中，弘光師生憑藉精湛技藝與創新設計，從六國強勁對手中脫穎而出，一舉橫掃雙人妝髮接力賽、商業剪髮設計、時尚包頭設計、創意包頭等四項冠軍，展現台灣美業教育的雄厚實力。

本次賽事由社團法人中華國際美業教育技能發展協會主辦，匯聚來自台灣、韓國、泰國、馬來西亞、越南、香港等地區的頂尖選手。美髮系系主任呂佩芸指出，今年難度最高、最具看點的莫過於首創的「雙人妝髮接力賽」，選手必須在1小時內完成髮型、彩妝、服裝的整體造型，高度考驗團隊默契與綜合美學。

大三學生吳皇毅、林芳存組隊參賽，最終摘下該項桂冠。兩人因應農曆蛇年，以「神祕酷炫蛇主題」為靈感。負責髮型的吳皇毅巧妙運用「八字編」拆解搭配「抽絲」技巧，打造出充滿層次的厚實髮量感；負責彩妝的林芳存則運用網狀材質拓印出細緻蛇紋，並搭配模特兒張哲芸的個性化五官，成功營造出強烈的視覺張力。

除了技藝出眾，作品更融入永續環保意識。吳皇毅透露，為了落實環保理念，造型服裝特別將自己穿壞的兩件皮衣拆解拼接，並結合蛇紋布料，創造出獨一無二的時尚感。這份巧思不僅贏得評審高度評價，更受邀上台向六國選手展示作品，讓國際看見台灣學子的創意動能。

弘光科大的培育體系在低年級學生身上也見成效。在教務處技優培訓計畫及弘愛築夢助學金的支持下，本次共有25名學生參賽。其中三位大一新生表現最為亮眼：陳季萱（商業剪髮設計冠軍），在40分鐘內精準掌握長瀏海層次與髮尾微翹的俐落線條，展現成熟的剪裁功底。何佳恩（時尚包頭設計冠軍），挑戰單一黑色髮色，透過精細技巧呈現簡約大方的高質感層次。侯虹妤（創意包頭冠軍），靈活運用籃編與抽絲技法，結合大自然藍、綠、黃色彩，打造出清新脫俗的作品。

系主任呂佩芸表示，系上教學目標始終與國際賽事標準對接，看見學生從大一就能在國際型賽事中嶄露頭角，倍感驕傲。這不僅是學生的榮耀，更是對校方長期投注資源於競賽培訓的最美果實。

