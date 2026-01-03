弘光科大髮藝天團橫掃國際！四冠王驚艷六國評審

「黃金搭檔」大三的吳皇毅和林芳存，兩人僅以1小時完成從髮型、彩妝到服裝的整體造型，讓各國評審讚嘆不已。

閃閃發光！弘光科技大學美髮造型設計系的同學們在「2025全球髮藝菁英大賞」中大放異彩，一口氣抱回雙人妝髮接力賽、商業剪髮設計、時尚包頭設計及創意包頭四座冠軍獎盃！這場匯聚台、韓、泰、馬、越、港六國高手的國際賽事，見證了台灣美髮新世代的創意爆發力。

最精彩的雙人妝髮接力賽中，大三的吳皇毅和林芳存這對黃金搭檔，時值農曆蛇年尾聲，以令人驚豔的「蛇紋主題」造型脫穎而出。吳皇毅巧妙運用八字編髮拆解技術，搭配刮蓬和抽絲手法，打造出充滿舞台張力的髮型；更酷的是，他還將兩件穿壞的皮衣重新改造，結合蛇紋布料，實踐環保時尚！

林芳存則分享她的創意過程：「原本想用鉚釘和迴紋針打造金屬風，後來靈機一動，改用網狀材質拓印出蛇紋圖案，讓妝容與服裝完美呼應！」兩人僅用1小時就完成從髮型、彩妝到服裝的整體造型，讓各國評審讚嘆不已。

除了雙人賽奪冠，大一新生更是表現亮眼！陳季萱以流暢的剪髮技巧，在40分鐘內完成層次分明的新穎髮型；何佳恩運用單色黑髮打造出簡約時尚包頭；侯虹妤則將籃編技法與自然色系結合，創作出清新脫俗的包頭作品。

美髮系主任呂佩芸開心地說：「看到同學們將課堂所學完美發揮，在國際舞台上發光發熱，這就是教育工作者最驕傲的時刻！」弘光科大美髮系用實力證明，台灣的美髮創意正在國際舞台上掀起旋風！