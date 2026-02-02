弘光科大「奔奔馬」寒假 Open House活動迎馬年 親子體驗跨域學習樂趣





迎接農曆春節與馬年到來，弘光科技大學熱鬧舉辦「寒假 Open House－奔奔馬親子闖關活動」。結合年節氛圍與馬年主題，邀請校友、社區鄰里及親子家庭入校同樂。活動由7個系聯手設計關卡，寓教於樂，將知識轉化為趣味闖關遊戲，從手作草莓大福、人體奧妙探索到與老鷹近距離接觸，共吸引128名小朋友及家長參與，現場充滿驚奇及歡笑聲。

健康事業管理系引導親子認識身體器官構造與基礎健康知識。

弘光科大秘書長林敬榮表示，學校這2年來透過寒假、暑假Open House（開放校園） 活動，增進與社區、校友的互動，今年寒假秘書處公關組聯合校內7系，以「奔奔馬」迎接馬年主題，共同規劃兼具教育意涵與趣味性的體驗關卡，供家長與學童在遊戲中，自然地認識各系的專業特色。

廣告 廣告

7系師生發揮創意，讓各種專業知識變身為好玩的親子互動活動。現值草莓產季，食品科技系便推出「草莓紅豆大福」DIY體驗，讓小朋友親手包餡，在甜蜜的實作中認識食品製作流程。



食品科技系規劃「草莓紅豆大福」DIY體驗。

營養系以年節飲食為主軸，透過互動教學引導學童認識六大類食物，培養均衡飲食觀念。健康事業管理系以身體健康為核心，藉由人體模型引導親子認識身體器官構造與基礎健康知識。文化設計與行銷系結合春節元素，帶領親子製作應景吊飾，展現系所設計創意與節慶美感。

運動休閒系規劃親子足球挑戰活動，透過遊戲方式提升運動參與度與活動樂趣。幼兒保育系設計親子感覺統合挑戰關卡，促進親子互動與合作完成任務之能力。動物保健系則透過教師介紹動物知識，引導學習與狗狗正確互動方式，培養學童尊重生命、愛護動物的觀念，並結合台灣寵物親子協會，安排親子與老鷹、狐獴等特殊動物進行互動體驗。

活動現場，家長帶著小朋友開心地闖過一關又一關，小朋友見到老鷹、狐獴，驚呼聲連連。家長們紛紛給予肯定地說，大學在寒假開放校園，規劃出內容多元豐富的活動，既能感受年節氣氛，又能讓孩子學到跨領域的知識，並提早進行興趣探索，真的非常棒！

林敬榮指出，今年這場寒假Open House活動僅開放128名親子參與，許多家長排在備取名單等待遞補機會，迴響非常熱烈，未來將持續運用豐沛的教學能量、新穎的教學設備，擴大辦理此類敦親睦鄰活動，善盡大學社會責任。

更多新聞推薦

● 高揚凱不滿「國共論壇」 下戰帖要鄭麗文辯論 國民黨：作秀式抗議自我矛盾