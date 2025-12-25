弘前文化物產嘉年華 12/25-1/11高雄大遠百登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】遠東百貨持續深耕國際城市交流，今年邁入第14年與日本青森縣弘前市及弘前市物產協會攜手合作，隆重推出「2025日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」。活動自即日起至115年1月11日於高雄大遠百九樓特賣會場熱鬧登場，完整呈現弘前市最具代表性的物產文化與飲食風貌。活動開幕首日特別邀請幼兒園小朋友帶來充滿活力的熱舞演出，以童真與朝氣為活動揭開序幕，現場洋溢歡樂節慶氛圍，象徵台日文化交流向下扎根、世代傳承，同時透過長年穩定的合作，高雄大遠百成功將弘前市的物產文化與城市魅力引進南台灣，讓民眾在歲末年初不必出國，也能近距離感受日本北國城市的獨特風情。

高雄大遠百位處亞灣區大門口，為回饋消費者支持，特別於活動期間同步推出限時來店禮活動，即日起至12月26日止，首二日限定遠百APP會員於全館當日單筆消費滿額即可憑同卡號發票兌換「弘前蘋果」乙顆，每日限量供應，送完為止。除此之外，即日起至115年1月11日，於百貨服飾當日單筆消費滿額送弘前展抵用券，讓民眾在欣賞異國文化、選購特色物產之餘，也能享有實質回饋。高雄大遠百表示，未來將持續以國際交流、地方創生與文化推廣為核心，打造兼具深度與溫度的展覽活動，讓百貨空間成為連結世界、豐富生活的重要場域。

本次弘前物展嘉年華以「青森弘前蘋果」為最大亮點，現場販售多款日本原裝進口蘋果，包括青森陽光蘋果、青森慕姿蘋果、青森金星蘋果，以及深受民眾歡迎的青森世界一蘋果，展現弘前蘋果在品種與風味上的多元特色。除新鮮水果外，亦引進多樣蘋果加工商品，如睡魔祭蘋果汁，還有弘前市蘋果酥棒與玉米酥棒，以及真心農場青森蘋果軟糖，滿足不同年齡層的味蕾需求。活動現場還有大行日本藝術倉儲展售各式實木家具、茶道具、蒔繪漆器…等各式工藝品，以及漁小路、博泰日本酒、御臻瑭帶來日本多款好物，請民眾千萬不要錯過難得的機會，來一趟高雄大遠百，吃喝玩樂樣樣滿足！

高雄大遠百歲末迎新活動一次到位，結合刷卡回饋、會員好康、節慶市集與公益行動，邀請民眾一起感受購物與生活的美好氛圍。除了優惠活動，12月27日至12月28日更攜手樂居市集於一樓廣場舉辦「緣百相伴．聖誕相聚 文創市集」，集結多元文創品牌與特色手作，營造溫馨熱鬧的聖誕氛圍，讓民眾與親友共享歲末歡聚時光；115年1月3日攜手高雄市動保處於一樓廣場舉辦「雄愛毛孩公益認養會」，並同步推出「小小獸醫師體驗營」，透過寓教於樂的親子互動，推廣動物保護與生命教育，展現企業關懷社會、回饋城市的溫暖力量。（圖／記者王雯玲翻攝）