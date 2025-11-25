弘塑法說》急單「吃到撐」代價大 弘塑副總鬆口全說了

半導體濕製程設備大廠弘塑在AI（人工智慧）伺服器帶動下，CoWoS先進封裝急單狂湧，讓訂單能見度直衝2026年上半年。面對這波「吃到撐」的超旺急單，弘塑副總經理梁勝銓坦言，因訂單遠超過目前的產能，讓公司付出不小代價。

外包比例狂飆 成本墊高毛利短期承壓

梁勝銓直言，目前市場對先進封裝機台需求過熱，「CoWoS既有開出的產能仍遠遠不足。」他直呼，幾乎每週都有急單追加，這些訂單不僅交期短、量大，已超出弘塑每月的自製產能。

為此，弘塑只能大幅依賴外部協力廠商支援，外包比重已從原先約3成逐步拉高至5成，「由於擴大外包來因應急單，導致額外成本增加，使得弘塑的毛利率在短期內承壓。」梁勝銓說。

雖然急單推升營運動能，但高額的外包成本，讓弘塑第三季的毛利率相較過往平均略為偏低，梁勝銓指出，第三季毛利率理論上已落在本波低點，「不會再比現在更低了。」

然而，由於急單持續湧入情況下，外包比例預計到明年上半年仍會偏高。因此，弘塑的毛利率想要明顯回升，最快也要等到2026年下半年。

新廠到位 自製率拉高是唯一解方

弘塑要改善毛利率，關鍵就在強化自製產能、降低外包比重。為此，弘塑正積極推動擴產計畫，香山二期新廠預計在2026年投產後，有望讓產能翻倍，屆時弘塑將優先滿足自製產能，逐步拉高自製機台比例。

除了新廠，弘塑也將持續提升高附加價值設備比重。梁勝銓樂觀預期，隨著自製比例回升後，加上CoWoS等高附加價值設備、化學品事業逐步放量，看好毛利率同步改善。