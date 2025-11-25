弘塑法說》「黑衣人」帶來CoWoS急單 弘塑證實：訂單是產能的2倍

先進封裝CoWoS設備需求大爆發，讓半導體濕製程設備大廠弘塑被猛烈的AI（人工智慧）「急單海嘯」淹沒！弘塑副總經理梁勝銓透露，一位神秘「黑衣人」飛來台灣後，訂單猶如雪片般湧入，導致訂單量已遠超既有產能極限。

誰是那位狂催弘塑產能的神秘大咖？

梁勝銓賣個關子，他僅說急單狂下的時間點，落在「有一個穿黑夾克、黑皮衣的人，飛來台灣後。」弘塑雖未直接點名，但法人圈一致解讀，這場驚天急單潮，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前專程來台有關。

這波急單的強度有多誇張？梁勝銓坦言，目前終端客戶對設備的需求，跟弘塑可供應的產能相比，「遠無法滿足需求。」他更精確說：客戶實際需求，大約是弘塑自製產能的2倍。換言之，弘塑現在的產能利用率已經超過200％。

新廠火速擴建 力拚明年產能翻倍

在強勁需求支撐下，弘塑目前接單能見度已達明年上半年，預計至少到2026年第二季都是弘塑的CoWoS出機旺季。

為了解決「甜蜜的負擔」，弘塑正努力擴大供貨能量。梁勝銓指出，弘塑香山二期新廠的硬體工程已完成，目前正在等使用執照核發，預計明年啟用投產，屆時產能渴望增加超過1倍以上。

首度單季賺逾一股本 前三季每股賺26.19元

根據弘塑第三季財報指出，獲利3.03億元，刷新單季歷史高峰，並創下單季首度賺超過一個股本，EPS（每股稅後純益）來到10.4元；累計前三季，營收達43.64億元，年增53％；獲利7.65億元，年增29%；EPS高達26.19元。