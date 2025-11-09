弘塑10月營收5.76億創單月新高 年增逾5成

2025下半年來，小資、零股族搶購海外股票ETF風潮再起，根據CMoney統計，主要鎖定美國電力、科技、日本半導體、中國5G及太空衛星等5大趨勢主題，帶動相關ETF的零股(不足1張)的人數成長幅度大增。海外股票ETF下半年以來，整體受益人數僅小幅成長3,347人，但零股申購人數卻增加37,451人，且零股人數成長率也有12.38%，顯示零股買氣異常火熱，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)、第三季以來零股人數狂增1687%，其他包括台新標普科技精選(009807)、元大航太防衛科技(00965)、台新標普500(009806)、中信日本半導體(00954)、復華中國5G(00877)及第一金太空衛星(00910)等6檔，同期間零股持有人數也翻倍大增，表示零股族或小資族，儘管資金規模不夠雄厚，但仍高度青睞電力、科技、半導體、5G與太空衛星等海外趨勢主題型ETF。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前