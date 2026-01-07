弘塑12月營收大爆發 2025年營收年增近6成創新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕先進封裝設備股弘塑 (3131) 受惠客戶積極擴充先進封裝產能，去年12月營收大爆發，單月營收達10.07億元，一舉月增78.12%，年增105.3%，帶動第四季營收21.5億元，季增43.9%，年增75.9%，2025年全年營收達65.14億元，年增59.93%，月、季與年營收皆締造歷史新高紀錄。

弘塑先前法說會指出，因客戶下很多急單，因應AI需求積極擴產，預期整個CoWoS的產能建置應會有一波加速期，估計CoWoS需求是產能的2倍以上，弘塑接單能見度到今年上半年，第2季將是出機的旺季，下半年預估仍呈現樂觀的走勢，整年度產能應會偏滿載。

弘塑新廠已完工，預期今年產能會增加1倍以上，期望能應付大客戶持續增加的訂單，也正在積極尋找更多的供應商協助弘塑增加產能，包括濕式設備、化學品、代理檢測設備的需求量都將受惠。

