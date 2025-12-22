弘塑3.8億利益進帳在即 出售上海子公司65%
[NOWnews今日新聞] 弘塑22日公告旗下子公司AQUA Talent董事會已通過處分中國子公司股權案，擬將「添鴻化學科技（上海）」65%持股出售給湖北興福電子材料，交易對價為人民幣6077萬元，折合約新台幣2.71億元；公司初估包含本次出售利益，以及保留35%持股後的重衡量利益在內，整體處分利益合計約新台幣3.8億元。
弘塑說明，添鴻化學科技（上海）主要業務為提供專用化學產品的銷售與技術服務，此次處分是配合集團營運策略調整所做的規劃。
弘塑表示，該案後續仍須送審計委員會通過，待完成相關程序後再擇期簽約；公司預計於2026年完成股權移轉，相關處分利益也將於2026年入帳認列。
