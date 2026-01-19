弘揚佛法新地標 靈鷲山嘉義講堂上梁

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】靈鷲山嘉義新講堂於1/19日中午舉行上樑大典，典在祥獅舞動、法師灑淨與悠揚法樂的喜悅聲中莊嚴展開，各界貴賓與護法善信齊聚一堂，歡喜見證大梁安立，共同見證寶樑安裝儀式，並一同為嘉義市祈禱祝福；預計於2027年啟用的新講堂，將成為一處安心修行、聞法學習、推動靈性生態與生命教育的現代修行道場，祈願善念持續流轉、佛法在地生根。

法師依傳統儀軌進行灑淨加持，為講堂注入清淨莊嚴氣息。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.19）

典禮在鼓聲與祥獅舞步揭開序幕，法師依傳統儀軌進行灑淨加持，為講堂注入清淨莊嚴氣息，代理方丈大康法師以慈悲稱頌為工程祝禱，祈願興建順利、法輪常轉，隨後進行寶樑安裝與點金筆儀式，伴隨鳴炮誌慶、舞獅呈祥及吉祥布條高掛，傳統禮俗與宗教意涵交織，彰顯佛教禮儀莊重與文化深度。

靈鷲山寶月法師。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.19）

靈鷲山寶月法師指出，建寺安僧，功德無量，更是一本萬利的善業，承載無數人長久以來的祈願、護持與祝福，今日上梁盛典，正是眾人將善念化為實際行動的最好見證，建寺不只是磚瓦堆砌，矗立的梁柱不是建築的高度，承載的也不是屋宇的重量，而是眾志成城、信願和合的結晶。

靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.19）

靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師表示，每一寸土地、每一根梁柱，都需要人人共振願力，才能成就善法寶地，這股匯聚而成的願力，正是靈鷲山「傳承諸佛法，利益一切眾」的具體體現，人人都是成就嘉義講堂的重要奠基者，也是讓佛法在嘉義生根、開花、結果的推手，上梁是里程碑也是新起點，希望大家持續發願同行，為嘉義的未來添磚加瓦，未來生生世世與佛法結緣，讓正法代代相傳，利益一切眾生。

嘉義市長黃敏惠。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.19）

嘉義市長黃敏惠表示，上樑象徵的不只是工程進度，更是「立願、立信、立德」的起點，靈鷲山以「慈悲與禪」「地球一家」為核心精神，長年深耕心靈教育與公益關懷，尤其「普仁獎」邁入第23年，以「普仁23，以愛傳善」陪伴無數孩子走過生命幽谷，培育品德與良善種子，與市府推動長者照顧、弱勢扶持、青年培力及社區營造的方向相互呼應，靈鷲山是嘉義市邁向幸福城市的重要夥伴；黃敏惠市長並用一首詩「祥獅獻瑞迎寶樑、法鼓聲中福慧長、嘉邑同霑甘露雨、講堂巍立佑四方」祝福典禮圓滿，期盼新講堂落成後，讓佛法智慧與普仁精神持續在校園與社會扎根，為城市帶來安定人心的力量與光明希望。

靈鷲山嘉義新講堂預計2027年啟用。

上樑大典在十方信眾護持下圓滿完成，象徵新講堂根基穩固、法緣廣布；靈鷲山嘉義新講堂是地下一層，地上5層建築，預計2027年啟用，未來打造簡約的現代禪空間，融合自然元素與靜謐氛圍，將舉辦禪修、佛學講座、靈性生態推廣、青年培育等活動，希望在嘉義這片充滿人情味的土地上，建立一個能安心修行、學習佛法、推動靈性生態的道場，讓清淨法水滋潤人心，為地方增添祥和與溫暖，也為嘉義市注入安定向善的力量。