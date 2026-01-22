弘揚孝道倫理 內政部全國孝行獎選拔開跑





內政部為弘揚孝道倫理、敦風勵俗，並表彰孝行楷模，每年均舉辦全國孝行獎選拔，115年全國孝行獎預定選拔30位孝行楷模，每人將致贈獎座及獎金5萬元，孝行楷模如為低收入戶或中低收入戶，經審議通過者，另致贈孝行獎助金3萬元。推薦截止日期為115年3月10日，歡迎踴躍向各區區公所或各級學校、團體推薦參加選拔。

獲選孝行獎得主之推薦人將由內政部致贈感謝狀，並邀請參加孝行獎表揚典禮及參訪活動，鼓勵大家一起發揮揚善行孝的力量，帶動社會良善美好的風氣。凡孝行事蹟符合我國固有倫理道德之精神，符合旨揭計畫第四點之選拔標準，並依其作為有下列具體事蹟之一，且能長期實踐，足為他人表率、社會楷模者，皆可推薦參加。另為鼓勵家庭成員齊心力行孝親，同一家庭共同實踐孝親之成員得並列被推薦人參加選拔，獎座、獎金及獎助金以1份計。

（一）長期陪護組：長期盡力照顧父母、尊親屬，不畏辛勞。

（二）善用資源組：運用長照或其他社會資源照顧失能父母、尊親屬，鼓勵或積極幫助其重建、恢復或維持自理能力。

（三）扶助實現組：照顧父母、尊親屬維持其身體健康，體貼其心意，使其歡喜，進而鼓勵並協助其自我實現。

（四）同心協力組：家人間共同照顧父母、尊親屬，並能凝聚、團結彼此間情感，家庭和樂。

（五）顯親傳孝組：傳揚父母之優良事蹟，彰顯其對社會之貢獻；或將自身關懷父母、尊親屬之具體作為，推廣至里鄰社區，並熱心提供協助，供大眾效法。

