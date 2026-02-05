弘昌碾米廠捐防災物資強化下營防災量能 企業發春節祝福金照顧在地弱勢

下營區長李宗翰感謝弘昌碾米廠捐防災物資強化下營區防災量能、下兵力大功董事長張青鑑持續十餘年發春節祝福金照顧在地弱勢。（記者李嘉祥攝）

臺南市下營區弘昌碾米工廠董事長曾江燁捐贈下營區公所6組福慧隔屏及6組福慧床，充實防災協作中心及避難收容相關設備，提升防災整備與應變量能；區長李宗翰5日於「防災、協作中心志工教育訓練暨災民收容演練及民間救災團體聯繫會報」中代表市長黃偉哲頒贈感謝狀；另小兵立大功公司董事長張青鑑也在下營樂善堂發放過年祝福禮金，關懷下營區低收入戶家庭，李宗翰區長也頒發感謝狀肯定企業善行。

李宗翰區長表示，防災工作有賴公私協力及民間力量共同投入，透過企業與志工的支持，可使防災體系更加完善，此次聯繫會報也藉由教育訓練與實地演練，強化志工及民間團體協作機制與應變能力。

李宗翰區長也感謝擔任財團法人慈濟佛教基金會核心榮譽董事幹部的曾江燁捐董事長，長年投入下營防災志工行列與地方防災工作，協助下營區公所推動各項防災業務宣導，此次更捐贈防救災物資，以實際行動支持地方防救災整備工作，區公所會持續結合民間資源強化地方防災韌性，守護居民生命財產安全。

李宗翰區長也提及小兵立大功董事長張青鑑長年秉持「為善不欲人知」精神，關注弱勢基層需求，持續十餘年持之以恆的於春節前夕在下營樂善堂發放過年祝福禮金，關懷下營區低收入戶家庭，以行動溫暖弱勢，深獲地方肯定，今年也再度行善，每戶發放3000元，減輕弱勢家庭年節經濟負擔，讓民眾能安心過好年，除為地方注入善的力量，也展現民間善心與社會關懷的正向循環，為社會樹立良善典範。