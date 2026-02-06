弘毓基金會寒冬送暖行動 感謝台中潮港城五年公益年菜相挺 攜手各界關懷百戶弱勢家庭

弘毓基金會寒冬送暖行動，大甲鳳凰獅子會、大甲中央獅子會分別共同參與關懷訪視 捐助新春紅包給予家庭支持及陪伴。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

農曆春節將至，團圓時刻對部分家庭而言，卻是一份沉重的經濟壓力。弘毓基金會推動「讓愛團圓過好年」寒冬送暖關懷訪視行動，今年邁入第5年，持續攜手潮港城餐飲集團、光田綜合醫院、大甲鳳凰獅子會及大甲中央獅子會等單位，共同為百戶弱勢家庭準備公益年菜與急難救助金，將實質支持與溫暖關懷親自送進家庭，讓寒冬裡多一份安心，也多一份被記得的溫度。

為期一周的公益行動由弘毓基金會梁斐芸主任與光田綜合醫院員工志工、大甲鳳凰獅子會、大甲中央獅子會一同走入家庭關懷，不只是物資送達，對許多家庭而言，這不只是餐桌上的一頓年菜，而是一種「被記得、被陪伴」的安心感。潮港城餐飲集團謝董事長表示：「連續五年與弘毓基金會合作公益年菜及關懷訪視，希望用實際行動支持弱勢家庭，讓孩子與家庭在過年時都能感受到溫暖與關懷。」

弘毓基金會長期服務山海線地區，發現不少家庭因生活照顧與經濟壓力，平日多以即食食品或泡麵果腹，營養攝取不足，長期恐影響健康與孩子成長。因此在年節前夕，特別為發展遲緩兒童家庭、新住民家庭、特殊境遇婦女及長者家庭募集年菜、物資、白米與急難救助金，盼透過社會大眾的力量，讓家庭在困境之中，仍能圍坐共享一餐象徵團圓與祝福的年夜飯，感受到有人陪伴、有社會接住。弘毓基金會梁斐芸主任表示：「寒冬送暖不只是一份年菜，而是陪伴家庭一起面對生活挑戰。無論困境多大，我們都會持續站在孩子、女性與照顧者身旁，讓他們感受到力量與希望。」