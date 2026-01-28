弘道基金會攜手企業社團 陪伴弱勢長輩辦年貨

78歲魏奶奶受邀採買年貨。林重鎣





為了替生病的丈夫償還長年累積的醫藥與照顧費用，78歲的魏奶奶即使年事已高，仍靠撿拾資源回收維持生活。多年來幾乎未曾親自採買年貨的她，春節前夕在弘道老人福利基金會台中服務處攜手中陽集團及大里獅子會的陪伴下，搭乘專車走進賣場，親手挑選生活用品與年節所需，在志工一對一協助下，感受久違的過年溫度。

魏奶奶來自中國河南省，數十年前與丈夫來台生活，夫妻胼手胝足打拚一生。晚年丈夫病重，長期醫療與照顧費用讓家庭經濟陷入困境，即使丈夫過世後，奶奶仍背負醫藥債務，只能靠低收補助及撿拾資源回收度日，近期才終於清償完畢。然而年歲漸長的她，近年健康狀況每況愈下，不僅罹患白內障、下肢無力，同時被診斷出失智症，生活更加艱辛。

「期待這一天很久了，有人陪我聊天、一起逛賣場，真的很開心。」魏奶奶靦腆地說。為減輕她的生活壓力，弘道老人福利基金會台中服務處長期提供送餐服務，並由社工定期訪視關懷，確保基本生活與飲食需求。春節前夕，社工除陪同奶奶參與百人圍爐餐會，也特別安排她參與此次年貨採買活動，讓長輩有機會像一般家庭一樣，為自己準備過年的用品。

此次活動由弘道老人福利基金會台中服務處攜手中陽集團及大里獅子會共同舉辦，邀請15位獨居弱勢長輩參加，安排專車接送至大買家國光店，全程由志工一對一陪伴，現場洋溢濃厚年節氣氛。多數長輩採買的並非昂貴物品，而是奶粉、衛生紙、罐頭等生活必需品，也有人開心挑選新衣或合腳的鞋子。

中陽集團表示，企業成長的同時，也應回饋社會、照顧需要幫助的族群。此次透過實際行動支持弘道助老服務，希望讓弱勢長輩在年節前感受到溫暖與尊重，也為社會注入更多正向力量。

弘道台中服務處處長陳國慶指出，透過「辦年貨」服務，讓長輩不再只是被動接受物資，而是能親自選擇真正需要的生活用品，重新找回過年的參與感與尊嚴。目前仍有許多獨居弱勢長輩亟需社會關懷，弘道也將持續結合企業與民間力量，陪伴更多長輩安心迎接新年。

