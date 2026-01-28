弘道基金會攜手公益社團 陪獨居長輩辦年貨

（中央社記者蘇木春台中28日電）弘道老人福利基金會與公益社團、企業合作，今天邀獨居長輩到大賣場「辦年貨」，基金會表示，希望讓長輩不再只是被動接受物資，而是能選擇真正需要的用品，找回過年的參與感與尊嚴。

活動今天在大買家國光店舉辦，基金會台中服務處邀請15名獨居弱勢長輩參加，大里獅子會不僅提供購物金，並出動18名志工陪同長輩購物。

其中，78歲魏奶奶為了替生病的丈夫，償還長年累積的醫藥與照顧費用，仍靠撿拾資源回收維持生活，多年來幾乎未曾親自採買年貨的她，春節前夕在基金會協助下，到場挑選生活用品與年節所需。

「好開心很多人陪我」魏奶奶說，她因為年紀大、聽力不佳，害怕走進大賣場，怕看不懂、聽不懂而買錯商品，她最想要買湯圓，準備過年時可以享用。

弘道台中服務處處長陳國慶接受媒體聯訪時表示，透過「辦年貨」服務，讓長輩不再只是被動接受物資，而是能親自選擇真正需要的生活用品，重新找回過年的參與感與尊嚴。

台中市大里獅子會會長王元正說，已連續三年參與寒冬助老活動，有非常正面的影響，希望活動能持續延續下去，讓需要的長輩能夠感受社會溫暖。

提供購物場地的中陽集團表示，此次透過實際行動支持弘道助老服務，希望讓弱勢長輩在年節前感受到溫暖與尊重，也為社會注入更多正向力量。（編輯：李亨山）1150128