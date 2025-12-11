弘道彰化服務處與長泓膠業連七年同行 陪伴弱勢長輩安心辦年貨

▲長泓膠業連續七年啟用「長泓膠業慈善與教育基金公益信託專戶」，支持弘道的寒冬助老計畫。（圖／弘道老人福利基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】罹癌的72歲阿珠阿嬤獨力扶養國中孫子，長期以中低收入津貼過日，連到超市自由採買都成了奢侈。弘道老人福利基金會發現，許多長輩真正缺乏的不是物資，而是能安心走出家門的「陪伴」，弘道彰化服務處與長泓膠業連續七年合辦「陪伴辦年貨」活動，今年在企業志工陪伴下，長輩們久違走入賣場挑選年貨，笑聲與年味再度回到他們的日常。

▲阿珠阿嬤緊握著自己的手寫購買清單，在長泓膠業董事長夫人陪伴下 一樣樣挑選需要的生活用品與食物 重新找回「為自己做決定」的力量。（圖／弘道老人福利基金會提供）

去年底剛動完降結腸惡性腫瘤手術的阿珠阿嬤，需要化療與標靶藥物，身體易疲累又不能碰水。但為了照顧孫子，她仍得煮三餐、維持家務。為了省錢，她習慣把自己的需求放最後。「能省就省」成了生活準則。所幸有弘道居家服務長期陪伴，照顧秘書除了協助沐浴，也隨時留意傷口狀況、必要時陪同就醫，並提供物資協助。

▲透過辦年貨活動也讓弘道居福督導員更了解62歲阿坤阿公的讓居督更了解阿公的飲食習慣 未來也能媒合更貼近阿公需求的生活物資。（圖／弘道老人福利基金會提供）

接到今年「辦年貨」邀請時，她起初有些猶豫，直到聽見「想買什麼都能自己挑」才露出靦腆笑容。當天，她拿著手寫清單補齊日用品，也選了孫子最愛的餅乾、自己需要的假牙黏著劑與保久乳。她笑著說「好久沒有為自己買東西了。」

同樣參與活動的62歲阿坤阿公，因帕金森氏症步態不穩，每次回診來回就要花八小時，既耗體力又不安全。弘道導入居家服務後，陪同就醫、媒合交通、整理醫囑，讓他的看診更順利，也建立起連續照護。這次能走進賣場挑物品，對阿公來說是難得機會。他在冷凍櫃前挑著水餃與豬肉片，笑著說：「最近冷了，煮火鍋剛剛好啦！」

長泓膠業連續七年啟用公益信託專戶支持助老服務，董事長夫人陳淑惠表示，許多長輩長期缺乏社會互動，希望藉由陪伴購物讓他們真正「走入生活」。她盼更多企業加入，讓公益力量擴散至更多角落。

弘道彰化服務處目前關懷1,050位獨居、弱勢長輩，冬季需求更為明顯。黃喻勤組長表示，長輩們雖努力維持生活，但不常主動求助，志工與社工需細心觀察並適時陪伴。寒冬期間，更透過電話問安、到宅探訪與活動邀約，讓長輩在低溫中仍感受到被看見與關懷。

黃喻勤組長說，弘道發起「寒冬助老 刻不容緩」募款活動，盼募集650萬助老服務經費，提供長者除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等有年味服務，以及整年的關懷服務，邀請社會大眾及愛心企業、社團愛心響應寒冬助老，讓孤老不孤單！捐款800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷。

★弘道愛心專線：04-7331585。

★郵政劃撥：2275-4331，戶名：財團法人弘道老人福利基金會

★弘道老人福利基金會官網線上捐款： https://hondao.tw/news251117e