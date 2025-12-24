弘道攜手諮商所推「心連心」計畫 社區導入長輩和志工心理支持團體

隨著台灣飛速高齡，長輩因孤獨、喪偶與身心退化等因素，影響心理健康，卻常被視為「正常老化」而忽略；今年弘道老人福利基金會高雄服務處攜手綠野仙蹤心理諮商所推動「心連心」計畫，將心理健康導入社區據點日常服務，陪伴長輩理解情緒、照顧內在感受，讓心理支持成為日常服務的一環。(見圖)

主辦單位今(廿四)日說明，「心連心」計畫為中高齡志工和據點長輩規劃了為期六堂的「志工心理支持團體」與四堂「長輩心理健康團體課程」，自今年十月起，針對七十歲以上長輩普遍「不熟悉情緒語言、習慣壓抑感受」的世代特性，課程不走宣導模式，而是以諮商師用聊天、引導的方式，結合懷舊記憶與多元五感體驗，例如「幸福宴」活動，邀請長輩分享一道懷念的料理，重溫當時的回憶；「老歌懷舊課」聽著熟悉旋律，描繪腦海中的場景，從聽覺與視覺喚醒長輩的情感經驗，透過循序漸進的課程設計，陪伴長輩慢慢覺察自身情緒，理解「情緒沒有好壞之分」，在老化與疾病歷程中，除了照顧身體病痛，也學習照顧內在感受。

廣告 廣告

前金志工站平均年齡約六十八歲，其中六十五歲以上的高齡志工占了六成，在六堂的「封閉式志工心理健康支持團體」，除了用生命經驗，引導出人生脈絡和困境，也著重在高齡志工面對服務時，正視自己的老化狀態。七十四歲阿霞姐是弘道前金志工站服務長達二十年的志工，是據點的帶課志工老師，阿霞姐持續進修自己，帶給長輩多元豐富的養身運動、益智桌遊；然而近三年，因年紀漸大、記憶力明顯衰退，有一次在關懷訪視時突然迷路，讓她開始害怕，覺得自己快沒用處了，在據點帶運動時開始變得沒有自信，害怕自己做錯。

在經歷四堂的封閉式志工心理健康支持團體後，阿霞姐重新認識自己，正視自己的老化過程，在這段期間漸漸打開心房，也在支持團體裡獲得許多鼓勵，阿霞姐說，比較不會責怪自己了，現在也都睡的著了！阿霞姐也將自己的年紀當成優勢，理解長輩的處境，轉化為更細膩的助老服務。

弘道老人福利基金會高雄服務處陳雅芬處長表示，當長輩記憶力減退、食慾降低、對原本感興趣的事物提不起勁時，往往被視為「年紀大了的正常現象」，卻忽略可能是憂鬱的早期警訊；尤其是獨居或身體功能退化的長輩，情緒低落但不易說出口，若缺乏親友與社區的即時關注，容易在不自覺中與人疏離，錯失介入與治療的關鍵時機，成為隱形的高風險族群。

弘道高雄服務處投入在地關懷服務即將邁向第二十六年，觀察到長輩的心理困擾往往伴隨喪偶、身體退化與人際疏離而加劇，但現行照顧資源仍多聚焦於身體與生活支持；因此，弘道與在地心理諮商所合作，推動「心連心社區計畫」，將心理健康正式納入社區照顧服務中。陳雅芬處長強調，心理支持不應只是問題發生後的補救，而是日常預防照顧的一部分，該計畫也同時支持長期站在服務第一線-前金志工站志工團隊，透過系統化的心理支持，建立更穩定的社區守護網絡。無論是在社區據點或獨居關懷服務，皆透過心情溫度評估表與陪伴機制，及早辨識長輩的心理狀態，視需要轉介專業資源，讓年老不再等同於孤單退場，而是能在被理解與支持中，持續參與生活、保有尊嚴與價值。