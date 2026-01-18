弘道攜手輝瑞13年陪伴長輩走過每一個寒冬 輝瑞志工牽著長輩的手辦年貨

弘道老人福利基金會攜手輝瑞大藥廠舉辦獨居弱勢長輩採買年貨，志工陪伴長輩推採買車一起逛賣場採買。 （弘道基金會提供）

弘道老人福利基金會攜手輝瑞大藥廠舉辦獨居弱勢長輩採買年貨，並為行動不便的長輩僱計程車載送到賣場採買。 （弘道基金會提供）

記者吳瀛洲／新北報導

農曆春節將至，弘道老人福利基金會連續十三年攜手輝瑞大藥廠舉辦「寒冬助老 刻不容緩」活動，共廿五名輝瑞同仁及家屬化身志工或財神爺，陪伴十九名獨居弱勢長輩前往賣場採買年貨，協助推輪椅、推購物車及挑選物品，像家人般的親切，讓長輩們露出久違的笑容，感受到過年的熱鬧與溫暖。

弘道服務的弱勢獨老每到春節前，滿心期待到賣場採買年貨，在活動前就認真地列出清單；在這趟辦年貨過程中，除志工接送及財神爺接接外，志工還一路陪著說說話、幫忙算錢、挑貨品，都相當開心。

弘道老人福利基金會攜手輝瑞大藥廠志工及家眷，陪伴弘道十九名獨居弱勢長輩前往賣場採買年貨。 （弘道基金會提供）

台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，輝瑞支持弘道「寒冬助老 刻不容緩」公益活動已成傳統，十三年來輝瑞志工用最真誠的心陪伴長輩，志工牽著長輩的手慢慢走、或推著輪椅、幫忙找商品及提重物、細心提醒哪些東西比較划算，這些看似平凡的舉動，是長輩最需要的陪伴與關心；希望藉由輝瑞的拋磚引玉，讓這份溫暖繼續延續下去，為長輩的生活增添愛與關懷。

弘道新北服務處長陳奐宇表示，辦年貨是一件很有年味的事，但對許多獨居弱勢長輩來說，卻是既辛苦又無助，尤其行動不便的長輩外出購物更是不容易，非常感謝輝瑞大藥廠長期支持與投入，有輝瑞志工陪伴採買，讓長輩辦年貨過程沒有那麼困難，且覺得有人陪伴、心裡也暖暖了。

陳奐宇表示，弘道「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷服務計畫，從宜蘭到屏東關懷服務一萬名長者，寒冬助老需募集三千萬元助老經費，農曆過年將至但還有四成的募款缺口，歡迎社會大眾響應愛心捐助，捐款八百元助老送年菜或享圍爐餐，捐款一千二百元助老除舊佈新、辦年貨，捐款三千元助老全年關懷服務不間斷。網路捐款網址：https://hondao.tw/news251117e，愛心捐款專線（０二）八九九一三九二五。