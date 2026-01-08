弘道攜手頭城家商 連續七年辦圍爐餐會 青年學子用餐飲及梳化服務與八旬阿公團圓聚餐陪伴迎新年

歲末溫降，當大家開心迎接新春團圓之際，社會角落中，有許多孤單弱勢的長輩，不只要抵抗低溫可能帶來的身體病痛，更要面對孤單清冷的無助。因此，每年歲末到春節期間，弘道老人福利基金會皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，募集助老經費，搭配農曆春節提供「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的服務，並也提供整年的關懷服務，於今（八）日弘道也持續邀請十四位高齡、疾病、行動不便的獨居弱勢長輩、老老照顧家庭參與，鮮少出門的他們，也都相當期待能有機會參加活動，與大家在蛇年的尾聲，提前迎接馬年的來臨。

弘道老人福利基金會在宜蘭地區深耕二十年，在地關懷服務六五六位長輩，每年過年前都會與國立頭城高級家事商業職業學校共同舉辦圍爐餐會活動，至今已連續辦理七年，今年由美容科同學為活動揭開序幕，以耐心、細心的梳化專長，讓參與的長輩漂亮又開心的出席活動。餐飲科同學則是參與餐會活動的設計，將創意、營養又能符合長輩牙口的想法融入每一道菜色，更化身為專業的服務員，為長輩開啟一場特別的餐會活動。

美容科的孩子也發揮專業所學，在餐會前為現場的長輩梳妝打扮，從髮型設計到妝容整理，孩子們用耐心、溫柔的巧手，細心的對待每位長輩，妝點完後的大家更露出自信與喜悅的笑容，在網美牆前留下難得的紀念，為圍爐餐活動揭開溫馨且歡樂的序幕。阿喜阿公與太太每年也都會在這個時候留下一張合影，阿喜阿公表示，謝謝弘道與頭城家商孩子們的安排，讓他在晚年仍能與大家結下難得的緣分，自己平常也不太會幫太太整理妝容，只能簡單的幫她梳梳頭髮，也特別謝謝這些孩子的協助，將太太打扮的格外亮眼，還為我們留下了久違的合照，也希望夫妻倆在未來的每一年都能來和大家相聚。

頭城家商攜手連七年響應寒冬助老，發起小額募款為獨老盡心力。弘道老人福利基金會處長鐘智馨表示，除了獨居弱勢長輩外，社會中有許多「老老照顧」家庭需要更多的關心與協助，這些家庭中，照顧者一方面要照顧同樣年邁或體弱的伴侶，另一方面也需面對生活、醫療、復健等多重挑戰。對於每年到來的農曆年節，心裡埋藏著最幸福的回憶與最深的期待，或許是一家團圓、或許是一桌豐富的飯菜，但卻因為家庭、身體或經濟狀態，都有無法達成願望的限制，也因而更容易造成年節時期的情緒低落。因此，每年與頭城家商安排的「圍爐餐」，期望能透過青年志工陪伴，透過聚餐的熱鬧氣氛，能有效地降低長輩心理的落寞孤寂並提升幸福感，讓他們展露笑容。

國立頭城高級家事商業職業學校校長汪冠宏表示，每年學生會都會在歲末年終前發起小額捐款的活動，邀請全校師生能省下一杯手搖飲，為長輩盡心力的募款活動，今年在同學們的努力下共募集了五一三○元。也期待在這樣的活動中，能讓孩子們，能夠更貼緊近獨老、老老家庭的生活，理解高齡長輩的需求、與生活的不易，能更有機會從小就培養關懷與同理心，讓關心與陪伴能得以傳承。

今年宜蘭地區寒冬助老服務經費尚缺一○○萬元，歡迎民眾愛心捐款幫助角落孤老人渡寒冬，或撥打愛心捐款專線：○三-九六四一八二三，捐款帳號國泰世華銀行健行分行：二三七○三五○○四九八○，戶名：財團法人弘道老人福利基金會。

弘道長照服務到位，八旬阿公的溫暖晚年。八十八歲的周阿公與太太同住，兩人在頭城老家過著退休生活，日子簡單也因為有彼此的陪伴而踏實安心。曾經開過計程車的周阿公，對宜蘭的大街小巷十分熟悉，每條街弄、每個巷口都有他最熟悉小店美食，退休後就帶著太太牽著手、坐公車、一起吃著老司機才知道的在地小吃，過著自在溫暖的日子。多年前，兒子中風後需要照顧，兩人開始扛起照顧責任，從洗澡、協助上下床、到如廁，都由周阿公親手照顧，太太則負責一家的餐食及家務，說不上忙碌，但對年紀漸長的他們來說，日復一日的照顧也仍然是一種照顧負擔，所幸太太在電視上得知政府正在推動長照服務，便透過申請，安排弘道基金會進入周阿公家，開始有了穩定的照顧服務，也分擔了周阿公與太太的照顧壓力。

周阿公表示，這是第三年參加頭城家商的圍爐餐活動，每年看著這群孩子為了我們這些阿公、阿嬤的圍爐而忙碌，心裡覺得開心又感動，特別是餐桌上精緻的菜色，讓他回想起以前和朋友們聚餐的開心畫面；這群貼心的孩子，就像孫女一樣，知道他的不方便，會幫忙夾菜，也會說笑話逗他開心；也很感謝弘道在生活上的關心與照顧外，甚至還安排無障礙車輛接送參加圍爐活動，讓他覺得在人生晚年，備感溫馨。