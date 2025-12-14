▲弘道濟世守初心，晉天宮會員大會凝聚信仰力量深耕地方。(記者范文濱攝)

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市晉天文化發展協會今舉行「114年第一屆第三次會員大會」，眾多會員與信眾齊聚一堂，會場洋溢莊嚴而溫馨的氛圍。活動在「心經班」成員齊聲朗誦《心經》中揭開序幕，清朗梵音迴盪全場，也為整場大會定下安定人心的基調。



​▲晉天宮發展協會理事長邱琬瑜，會員大會中工作成果報告。(記者范文濱攝)

會員大會中，協會進行年度會務報告與成果回顧，並向長期護持宮務的成員表達感謝。晉天文化發展協會理事長邱琬瑜表示，心經班成員多年來堅持每日兩小時、108遍誦讀心經，是晉天宮信仰實踐最踏實的力量來源，特別於會中逐一頒發感謝狀，肯定其虔誠與付出。活動並邀請二胡演奏家曾垂森演奏〈感恩的心〉，悠揚樂聲撫慰人心，為與會會員帶來溫暖感動。

▲晉天宮發展協會會員大會，理事長邱琬瑜(右二)跟與會貴賓及社團負責人合影。(記者范文濱攝)

大會中，邱琬瑜也向會員完整說明晉天宮與協會明年度活動規劃。她指出，114年度將持續結合宗教信仰、文化藝術與公益關懷，推出一系列多元活動。年初將舉辦聯誼與才藝交流活動，凝聚會員向心力；3月份規劃流行舞蹈及舞術文化展演，推廣傳統與現代文化融合；6月起則將結合校園與社區資源，辦理舞術文化與家族主題展覽，讓文化走進生活。



▲晉天宮發展協會理事長邱琬瑜(圖前中)為心經班會員頒發感謝狀後合影。(記者范文濱攝)

此外，協會也將於春季至初夏期間推動健康促進與福利關懷活動，包括健康講座、蔬菜分享等公益行動，並安排戶外踏青行程，帶領會員及長者走訪公園與景點，舒緩身心、促進社交。邱琬瑜特別強調，協會將持續關懷長者族群，規劃陪伴式外出活動，讓行動不便或缺乏陪伴的長輩也能走出家門，感受社會溫暖。



▲晉天宮會員大會中，邀請二胡演奏家曾垂森演湊「感恩的心」為與會會員帶來溫暖感動。(記者范文濱攝)

邱琬瑜也娓娓道來晉天宮的創廟沿革。她表示，民國79年間，因母親虔誠信佛，為了讓母親有心靈寄託，便將服務處對面的兩間空房整理成自家佛堂，供奉觀世音菩薩，自己並擔任宮主操持廟務。原本只是家族信仰空間，隨著地方居民口耳相傳，前來參拜的人數逐漸增加，佛堂也逐步發展成地方信仰中心，正式命名為「晉天宮」。

她指出，晉天宮成立後，信眾人數持續成長，每逢南部進香活動，常動員三十多輛遊覽車、上千名信徒隨行，隊伍浩浩蕩蕩，成為地方信仰盛事。多年來亦流傳不少靈驗事蹟，包括現在擔任桃園市議會議長的弟弟邱奕勝，當年參選開始參選縣議員時，抽籤的參選號次皆於事前卜出並獲得印證，另有多位參選人也一一應驗順利當選，使信眾對晉天宮神明護佑深信不疑。

邱琬瑜強調，無論信眾規模如何擴大，晉天宮始終堅守「以德弘道、以信濟世」的創廟宗旨。母親早年行善濟世、不取分文的精神，至今仍是宮廟與協會運作的核心價值。即使後來因實務需要酌收象徵性費用，也全數用於宮務維持與公益服務，回饋社會。

她表示，成立晉天文化發展協會，正是希望以制度化方式延續這份信念，讓信仰不僅止於祈福，更能化為實際行動，持續投入關懷長者、弱勢家庭與社會公益。晉天宮不只是宗教場所，更是凝聚善念、連結人心的重要平台。

