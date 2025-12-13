弘道獎》林郁婷30歲生日 獻主持首秀
第8屆宏道獎13日舉行頒獎典禮，「台灣拳后」林郁婷在自己30歲生日這天，獻上主持「處女秀」，賴清德總統也親自出席，頒發終身成就獎給投入體育運動近60年的教授林輝雄，林輝雄當場宣布將這次獎金及自掏腰包加碼後，捐給基層學校貼補指定運動團隊培訓和參賽，獲得現場熱烈掌聲。
宏道運動發展基金會董事長林鴻道表示，基金會的目標很清楚，只有向下扎根、栽培，才能獲得未來更好成績。今年宏道獎邁入第8年，除了繼續肯定優秀教練也擴大獎項內容，林鴻道說：「因為在每一位成功選手的背後，都有許多的無名英雄在默默付出及幫助，應該要被發現和肯定。」
宏道獎以獎勵教練為始，延伸至運動科學照護的專業人員，今年新增運動媒體獎、賽事裁判獎、運動行政獎和運動公益獎，共計7大類10個獎項（如附表）。賴總統與運動部長李洋、前立法院長王金平昨都到場共襄盛舉。
賴總統表示，非常榮幸第一次參與這樣的體壇盛會，也藉此機會感謝林鴻道多年來出錢出力，花一半時間投資在運動領域，「讓我們運動選手可以跳得更高、跑得、游得更快速、出拳更有力、站上更多國際舞台、贏得更多獎牌、更多光榮。」
林郁婷則在資深主播張立群搭配下，順利完成主持首秀。她坦言相當緊張，不過因為上場前有透過視訊及彩排練習，所以能在自己30歲生日這天主持頒獎典禮，讓第8屆宏道獎完美落幕，感到與有榮焉。
